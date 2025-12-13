諾貝爾和平獎馬查多現身挪威 2023伊朗得主悼人權律師卻被捕

2023年諾貝爾得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）是人權律師及女權鬥士，她當年也無法親自領獎，由流亡法國的龍鳳胎兒女代領。（法新社檔案照）

今年的諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）無懼委內瑞拉政府視為「逃犯」緝捕的警告，搏命現身挪威首都奧斯陸，但來不及親自領獎。而2023年得主娜兒吉絲．穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）則傳出週五遭到伊朗當局逮捕，而她正是展出中的瑞典斯德哥爾摩諾貝爾燈節（Nobel Week Lights）創作靈感之一。

總部位於巴黎的吉絲．穆哈瑪迪基金會引述她的兄長的話說，穆哈瑪迪出席伊朗人權律師霍斯羅．阿里科爾迪（Khosrow Alikord）的追悼會時，遭到暴力拘捕。46歲阿里科爾迪最近被發現陳屍在辦公室，他曾為遭到監禁的異議人士提供法律援助，也是前政治犯。

請繼續往下閱讀...

穆哈瑪迪也是伊朗人權律師、女權鬥士，2023年獲得諾貝爾和平獎，但也無法親自領獎，跟馬查多一樣由兒女代領，當時，她的龍鳳胎兒女流亡法國。

穆哈瑪迪過去20年大部分時間都身繫囹圄，被關在關押政治犯惡名昭彰的德黑蘭埃文監獄（Evin prison）。

基金會說，不只穆哈瑪迪在追悼會被捕，但相關情況資訊有限，基金會呼籲，立即無條件釋放所有出席紀念儀式表達敬意和聲援而遭拘捕的人士。

