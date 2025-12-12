為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    直播放送！波蘭議員暴走「伸手摸女記者領口」 超噁畫面瘋傳

    2025/12/12 21:31 即時新聞／綜合報導
    一名波蘭國會議員在鏡頭前不僅出言羞辱女記者，還多次伸手觸碰對方胸前、企圖關閉夾在領口的麥克風。（擷取自社群平台Ｘ）

    一名波蘭國會議員在鏡頭前不僅出言羞辱女記者，還多次伸手觸碰對方胸前、企圖關閉夾在領口的麥克風。（擷取自社群平台Ｘ）

    在波蘭國會直播的電視專訪，原本聚焦烏克蘭戰爭與外交立場，卻因議員情緒失控急轉直下。一名國會議員在鏡頭前不僅出言羞辱女記者，還多次伸手觸碰對方胸前、企圖關閉夾在領口的麥克風，女記者當場嚴正制止「請不要碰我」，畫面在網路瘋傳，掀起輿論撻伐。

    根據《太陽報》報導，事件發生於10日，波蘭國會議員史庫基維奇（Wojciech Skurkiewicz）在國會大廈接受國營電視台TVP記者奧拉茲（Justyna Dobrosz-Oracz）現場訪問，雙方對於波蘭在烏克蘭和平談判中的角色爆發激烈交鋒。

    奧拉茲直指，波蘭未能積極參與相關和談，史庫基維奇卻刻意忽視事實、操弄資訊，甚至錯失影響美國立場的機會。這番質疑觸怒史庫基維奇，他當場反嗆：「別表現得好像妳腦袋裡裝的是花生，而不是大腦。」

    不料，衝突並未止於言語。片段顯示，史庫基維奇突然多次把手伸向記者胸前，試圖關閉夾在她領口的麥克風，嚇得女記者連連後退，當場嚴正制止，「請不要碰我」、「請不要侵犯我的人身尊嚴！」史庫基維奇卻反嗆記者「反應過度」，但奧拉茲立刻反擊，「不，是你反應過度。」隨即中止採訪，現場氣氛急凍。

    爭議畫面在社群平台掀起撻伐聲浪。隸屬執政聯盟「公民聯盟」（KO）的國會議員布雷伊札（Krzysztof Brejza）公開譴責此舉「毫無禮節、不可接受」，已向國會倫理委員會提出檢舉。

    另一名議員約恩斯基（Dariusz Joński）也直言，這種行為「令人震驚又失去文化水準」，即便政治立場不同，也不應越過身體界線。歐洲議會議員皮霍維奇（Kamila Gasiuk-Pihowicz）則諷刺指出，當事實無法符合這個黨的敘事時，「他們選擇的不是辯論，而是關掉麥克風」。

    報導指出，史庫基維奇所屬的右翼民粹政黨「法律與公正黨」（PiS）於2023年失去政權，近年頻頻捲入貪腐與違法爭議。

    不少網友更諷刺留言，「如果連一場採訪都要動手碰記者，那或許不該參與任何關於戰爭與和平的決策」，也有聲音指出，無論性別與身分，任何人都不應被迫承受權力下的肢體侵犯。

