威廉王子訪威爾斯衛隊 與官兵乾杯慶耶誕

英國王儲威廉王子（Prince William）本週四（11日）前往溫莎（Windsor）的康伯米爾軍營（Combermere Barracks），與威爾斯衛隊第1營官兵共同參與耶誕聚會。他與士兵舉杯同歡，也親自為基層官兵分送甜點，感謝部隊長年的付出。威廉王子在社群媒體X上表示，能擔任該團上校並於歲末親自服務官兵，感到「十分自豪」。

威廉王子於2022年接任威爾斯衛隊上校一職，由父親查理三世移交。《BBC》報導指出，王子與該部隊淵源深厚，早在2003年便隨衛隊前往貝里斯叢林進行行軍行程，往後更將探視官兵視為年度固定行程。

這次造訪軍營，是威廉王子繼去年11月到索爾茲伯里平原（Salisbury Plain）觀看衛隊實彈演習後的又一次年度探視。在去年的演習中，威廉王子不僅參觀了訓練場，也被展示了包括小型無人機在內的各種武器。當時衛隊的高級操作員評估威廉的操控能力「不錯」，甚至表示這位未來的國王「可以被訓練上崗」。

威爾斯衛隊第一營是英國陸軍的五個步兵團之一，除了日常的軍事訓練與部署外，也身負多項重要的王室儀式職責 。近年來，該營在多項重大王室慶典中扮演重要角色，包括女王伊莉莎白二世的葬禮，以及查爾斯國王在2023年的加冕典禮等。他們也是多部英國廣播公司（BBC）紀錄片和報導的主題，例如2024年獲得威爾斯電影和電視藝術學院獎（BAFTA Cymru）的紀錄片《赫爾曼德：服役之旅》（Helmand: Tour of Duty）。

