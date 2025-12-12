為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    威廉王子訪威爾斯衛隊 與官兵乾杯慶耶誕

    2025/12/12 20:34 即時新聞／綜合報導
    威廉王子與第1營威爾斯衛隊官兵共同參與耶誕聚會。（圖取自X/The Prince and Princess of Wales ）

    威廉王子與第1營威爾斯衛隊官兵共同參與耶誕聚會。（圖取自X/The Prince and Princess of Wales ）

    英國王儲威廉王子（Prince William）本週四（11日）前往溫莎（Windsor）的康伯米爾軍營（Combermere Barracks），與威爾斯衛隊第1營官兵共同參與耶誕聚會。他與士兵舉杯同歡，也親自為基層官兵分送甜點，感謝部隊長年的付出。威廉王子在社群媒體X上表示，能擔任該團上校並於歲末親自服務官兵，感到「十分自豪」。

    威廉王子於2022年接任威爾斯衛隊上校一職，由父親查理三世移交。《BBC》報導指出，王子與該部隊淵源深厚，早在2003年便隨衛隊前往貝里斯叢林進行行軍行程，往後更將探視官兵視為年度固定行程。

    這次造訪軍營，是威廉王子繼去年11月到索爾茲伯里平原（Salisbury Plain）觀看衛隊實彈演習後的又一次年度探視。在去年的演習中，威廉王子不僅參觀了訓練場，也被展示了包括小型無人機在內的各種武器。當時衛隊的高級操作員評估威廉的操控能力「不錯」，甚至表示這位未來的國王「可以被訓練上崗」。

    威爾斯衛隊第一營是英國陸軍的五個步兵團之一，除了日常的軍事訓練與部署外，也身負多項重要的王室儀式職責 。近年來，該營在多項重大王室慶典中扮演重要角色，包括女王伊莉莎白二世的葬禮，以及查爾斯國王在2023年的加冕典禮等。他們也是多部英國廣播公司（BBC）紀錄片和報導的主題，例如2024年獲得威爾斯電影和電視藝術學院獎（BAFTA Cymru）的紀錄片《赫爾曼德：服役之旅》（Helmand: Tour of Duty）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播