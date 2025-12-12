為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    隱藏版國安戰略？傳川普政府想拉攏4國脫歐 白宮駁斥

    2025/12/12 20:44 中央社
    美國媒體「防務一號」指稱，川普政府計劃拉攏奧地利、匈牙利、義大利和波蘭等4個友好國家脫離歐盟，納入美國勢力範圍。（法新社）

    美國媒體「防務一號」指稱，川普政府計劃拉攏奧地利、匈牙利、義大利和波蘭等4個友好國家脫離歐盟，納入美國勢力範圍。（法新社）

    美國媒體「防務一號」指稱，川普政府計劃拉攏奧地利、匈牙利、義大利和波蘭等4個友好國家脫離歐盟並納入美國勢力範圍，但白宮對此強烈否認。

    英國「獨立報」（The Independent）報導，美國政府上週公布長達29頁的2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy）報告，在歐洲引起軒然大波，因報告批評華府的歐洲盟邦「軟弱」。

    美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）近日報導，一份更長版本且未公開的國家安全戰略報告，則建議推動奧地利、匈牙利、義大利及波蘭脫離歐盟（EU），並使這些盟邦跟美國更加緊密聯繫在一起。

    「防務一號」聲稱已審閱過這份文件，更長版本的國家安全戰略報告內文寫道，美國應該與這4個國家「加強合作…目標是推動它們脫離歐盟」。

    但白宮方面強烈否認有所謂的國家安全戰略報告更完整版本。

    白宮發言人凱利（Anna Kelly）向「防務一號」表示：「不存在其他版本、不公開版本或機密版本。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播