    首頁 > 國際

    施工意外釀氣爆！加州3房屋「炸成廢墟」6傷 恐怖畫面全都錄

    2025/12/12 20:49 即時新聞／綜合報導
    11日舊金山灣區某處社區發生了氣爆。（擷取自TikTok）

    美國加州灣區（The Bay Area）一社區11日發生氣爆，一戶民宅的門鈴攝影機拍下戲劇性畫面，捕捉到對街住宅被摧毀的瞬間，大量的碎片四散落下，該事件共造成6人受傷。

    英媒《太陽報》今（12）日報導，灣區1戶民宅的門鈴攝影機畫面顯示，對街房屋發生氣爆後，濃濃黑煙直竄天際，且橘紅色火焰不斷竄出。目擊者表示，「我們正坐在家裡，然後整個房子突然震動，牆上的東西都掉下來了，當我們看攝影機拍下的畫面時，就像在看戰爭片一樣。」

    這6名傷者中，有3人的傷勢較為嚴重，且其中1名兒童因爆炸的衝擊受傷、血流滿面。據報導，爆炸起因是施工人員在進行道路平整作業時，損壞天然氣管線，導致瓦斯外洩而氣爆，共造成2棟房屋和1間廠房受損。

    當時，有超過75名消防員緊急趕抵該社區，試圖控制迅速蔓延的大火，而涉事的太平洋煤氣電力公司（PG&E）也展開調查。

    A gas explosion set off a major fire in a San Francisco Bay Area neighborhood after obliterating at least one home, blowing out windows and shaking nearby houses. Six people were taken to hospitals for injuries, fire officials said.

