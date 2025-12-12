美國男狂點33杯酒命喪郵輪 家屬控船公司把遺體「塞冰箱」

維吉爾去年12月與未婚妻、兒子搭乘海洋領航者號（Navigator of the Seas）前往墨西哥，疑在船上飲酒過量死亡。（彭博）

美國加州一名35歲男子維吉爾（Michael Virgil）去年搭乘皇家加勒比（Royal Caribbean）郵輪時，疑因飲酒過量死亡。家屬近日提起訴訟，指控遊輪公司對維吉爾酒後脫序行為的處置太超過，且在維吉爾死後，把其屍體塞在冰箱繼續航行，無視其未婚妻要求返航加州的請求。

綜合外媒報導，維吉爾去年12月與未婚妻、兒子搭乘海洋領航者號（Navigator of the Seas）前往墨西哥。家屬指控，郵輪員工「疏忽地」在「幾個小時內」向維吉爾提供過量的酒精飲料，而他當時早已酒醉。訴訟書稱，維吉爾曾點了至少33杯酒，這是皇家加勒比無限暢飲酒精飲料套餐的一部分，但不清楚維吉爾實際上喝了多少杯。驗屍報告顯示，他體內血液酒精濃度為0.182至0.186%，據美國國家醫學圖書館指出，血液酒精濃度達到或超過0.40%被認為可能致命。

據悉，維吉爾在喝醉後因找不到房間而開始大鬧，襲擊且威脅說要殺死船上工作人員及乘客，隨後遭工作人員制伏。家屬指控工作人員使盡全力踩在維吉爾身上，並給他注射安定劑，還對他噴辣椒噴霧。

驗屍報告顯示，維吉爾被制伏3分鐘後，工作人員給維吉爾銬上手銬並送到船上的醫療中心，當時他還有呼吸，有官員認為，雖然酒精不足以致命，但維吉爾被約束期間，他沒有辦法對身體不適作出正確反應的能力，因此判定為謀殺。

專業遊輪歌手塔克（Dara Tucker）曾在社交平台上發文提醒，當遊輪上舉辦「免費冰淇淋派對」時要提高警覺，可能是「船上的死亡人數超過停屍間的使用空間」，迫使工作人員需要將屍體放在冰箱。

Royal Caribbean cruise passenger was served 33 drinks before he died in custody: lawsuit https://t.co/5Cr5XnT48P pic.twitter.com/INVMGlLxjy — New York Post （@nypost） December 8, 2025

