    國際

    一生綻放這一次！巴西里約貝葉棕種植60年後開花

    2025/12/12 18:16 編譯管淑平／綜合報導
    里約熱內盧佛朗明哥公園內的貝葉棕開花。（美聯社）

    里約熱內盧佛朗明哥公園內的貝葉棕開花。（美聯社）

    巴西里約熱內盧近日出現壯觀的植物景觀：多棵已生長了60多年的「貝葉棕」（Talipot palm），首次開花，但也是它們生命中的最後一次盛開，吸引民眾專程前來觀賞。

    《法新社》11日報導，這批貝葉棕種植在里約熱內盧「佛朗明哥公園」（Aterro do Flamengo）和植物園，是1960年代由巴西傳奇景觀建築師馬克斯（Roberto Burle Marx）引入栽種。經過60多年後，這些棕櫚樹已成為茁壯的巨樹，也達到了生命高峰，數百萬個小小的黃色花朵，在樹木頂端形成壯觀的花冠。

    貝葉棕是印度南部和斯里蘭卡的原生樹種，為全球體型數一數二大的棕櫚科植物，有的可長到超過30公尺高。這種樹木若能長到40到70歲，就會開花，但是一生只開花結果一次。里約植物園研究所研究員納德魯茲（Marcus Nadruz）說，「貝葉棕終其一生僅結果一次，最多能結出約500萬顆果實」。

    里約這些貝葉棕從10月開始陸續開花，納德魯茲說，從第一批花綻放、到結果，整個過程約需1年，果實落下後，樹木也將走向無可避免的結局，漸漸死亡。

    特地從聖保羅到里約觀賞貝葉棕開花的法雷德（Deborah Faride）說，「我在1961年出生，它（貝葉棕）和我同齡，這是它的盛年」，「我們就像一起綻放，一個小小的差別在於，貝葉棕盛開後，生命就將結束，我希望我能繼續走下去」。

