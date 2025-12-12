為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓醫療崩潰 醫協怒控告前總統尹錫悅

    2025/12/12 18:30 即時新聞／綜合報導
    南韓前總統尹錫悅。（法新社）

    南韓前總統尹錫悅。（法新社）

    韓國醫界與尹錫悅政府之間圍繞「醫學院擴招」的爭議持續延燒。大韓醫師協會（醫協）今天（12日）拋出震撼彈，宣布已依據監察院日前公布的審計結果，對前總統尹錫悅及5名相關內閣官員提起刑事訴訟。醫協指控，尹前總統及相關官員在醫大增員決策過程中，涉及「直權濫用」、「瀆職」等多項罪嫌。

    據韓媒報導，南韓審計院上月27日發布調查，認定尹錫悅政府在推動醫科大學增額政策時，程序整體「不夠縝密」。審計結果顯示，政府在估算未來醫師人力缺口時基礎不精準，並未充分採納專業團體意見；相關政策審議程序也被質疑僅形式性進行。

    大韓醫師協會說，基於上述審計內容，認定前總統尹錫悅及相關官員可能涉及職權濫用、職務怠忽、以威力妨害公務、違反國會作證和鑑定法等多項罪名，因此向檢方提出刑事告發。被告發者共5人，包括尹錫悅、前總統室秘書室長李寬燮、前保健福祉部長官趙圭洪、前次官朴敏洙，以及前教育部長官李珠鎬。

    醫師協會強調，政策程序若涉及違法，相關責任必須釐清，「因違法程序導致的政策推動疑慮重大，希望檢調徹底調查並依法處置」。南韓醫療現場爭議持續第2年，病患與醫療人員均受影響，但政府遲未對決策責任做出明確檢討。

    此外，醫師協會也透露，除了刑事告發，正準備提起民事訴訟，要求追究政策造成損害的責任。協會呼籲，負責該政策的前政府領導人與官員應「正視爭議、承認錯誤，並向國民與醫界道歉」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播