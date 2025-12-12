南韓醫療崩潰 醫協怒控告前總統尹錫悅

南韓前總統尹錫悅。（法新社）

韓國醫界與尹錫悅政府之間圍繞「醫學院擴招」的爭議持續延燒。大韓醫師協會（醫協）今天（12日）拋出震撼彈，宣布已依據監察院日前公布的審計結果，對前總統尹錫悅及5名相關內閣官員提起刑事訴訟。醫協指控，尹前總統及相關官員在醫大增員決策過程中，涉及「直權濫用」、「瀆職」等多項罪嫌。

據韓媒報導，南韓審計院上月27日發布調查，認定尹錫悅政府在推動醫科大學增額政策時，程序整體「不夠縝密」。審計結果顯示，政府在估算未來醫師人力缺口時基礎不精準，並未充分採納專業團體意見；相關政策審議程序也被質疑僅形式性進行。

大韓醫師協會說，基於上述審計內容，認定前總統尹錫悅及相關官員可能涉及職權濫用、職務怠忽、以威力妨害公務、違反國會作證和鑑定法等多項罪名，因此向檢方提出刑事告發。被告發者共5人，包括尹錫悅、前總統室秘書室長李寬燮、前保健福祉部長官趙圭洪、前次官朴敏洙，以及前教育部長官李珠鎬。

醫師協會強調，政策程序若涉及違法，相關責任必須釐清，「因違法程序導致的政策推動疑慮重大，希望檢調徹底調查並依法處置」。南韓醫療現場爭議持續第2年，病患與醫療人員均受影響，但政府遲未對決策責任做出明確檢討。

此外，醫師協會也透露，除了刑事告發，正準備提起民事訴訟，要求追究政策造成損害的責任。協會呼籲，負責該政策的前政府領導人與官員應「正視爭議、承認錯誤，並向國民與醫界道歉」。

