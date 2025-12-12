為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普將赦免涉2020大選入監官員 民主黨州長批：總統無權干涉

    2025/12/12 16:44 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普11日表示，他將赦免1名因試圖影響2020年總統大選結果而被監禁的科羅拉多州官員。（路透）

    美國總統川普11日表示，他將赦免1名因試圖影響2020年總統大選結果而被監禁的科羅拉多州官員。（路透）

    美國總統川普11日表示，他將赦免1名因試圖影響2020年總統大選結果而被監禁的科羅拉多州官員。

    根據《法新社》報導，彼得斯（Tina Peters）是科羅拉多州梅薩郡（Mesa）的1名前官員，她2024年10月被判刑，罪名是允許1名未經授權的川普支持者在民主黨候選人拜登贏得2020年大選的幾個月後，獲取機密投票資訊；該支持者試圖證明選舉舞弊，這是川普所宣揚「選舉被操縱」陰謀論的一部分。

    川普11日在社交媒體上指出，民主黨人一直不遺餘力地攻擊彼得斯，而她是1位愛國者，只是想確保選舉的公平與公正。川普聲稱，彼得斯試圖揭露2020年總統選舉舞弊行為，而他將完全赦免她。

    值得注意的是，被判處9年監禁的彼得斯目前因州級指控被監禁，不符合總統赦免條件。

    另外，科羅拉多州民主黨州長波利斯（Jared Polis）批評川普舉動，稱彼得斯被陪審團定罪，由共和黨地方檢察官起訴，並被判犯有違反科羅拉多州法律的罪行，包括冒充他人罪。波利斯在社交媒體上強調，任何總統都無權干涉州法律，也無權赦免任何人的州級罪行。

