增稅引爆民怨！保加利亞爆發大規模示威 總理上任不到一年閃辭

保加利亞首都索非亞（Sofia）湧入了超過十萬人的大規模示威人潮，群眾高喊反腐敗與反對增稅的口號，要求政府下台。

在保加利亞即將於20天後加入歐元區的敏感時刻，保加利亞卻陷入嚴重的政治動蕩。據《太陽報》報導，數日來，保加利亞首都索非亞（Sofia）示威不斷，參與抗議的群眾超過10萬人，群眾高喊反腐敗與反對增稅的口號，要求政府下台。週四（11日）總理在國會對不信任案進行表決前數分鐘宣布辭職，民意壓力最終擊垮了這個僅執政不到一年的少數中右翼聯合政府。

這次抗議的導火線是政府提出一份具爭議性的2026年預算計畫，內容包括提高稅收和增加社會保障金繳款，儘管政府後來撤回了這項計畫，但民怨已然爆發，抗議規模從上週的5萬人到本週已擴大至超過10萬人。抗議者將「辭職」與「黑手黨滾蛋」等口號投射在國會大樓上。總統拉德夫（Rumen Radev）也公開支持反對聲浪，敦促國會議員：「請傾聽廣場上的聲音！」

儘管總理所屬的中右翼少數聯盟原被預期能驚險通過第六次不信任投票，但街頭的力量證明勢不可擋。民眾的怒火核心直指兩位政治人物：前總理鮑里索夫（Boyko Borissov）以及被英美兩國制裁的寡頭議員佩夫斯基（Delyan Peevski）。

透明國際（Transparency International）的報告指出，保加利亞自2020年以來已舉行過7次選舉，且長期飽受腐敗困擾，是歐洲政治最動盪的國家之一。

儘管面臨巨大的政治危機，專家預期保加利亞加入歐元區的時程仍將照常進行，不會受到這次內閣倒台影響。

