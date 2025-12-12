AI監管權之戰！川普簽行政令統一聯邦標準 加州州長痛批「腐敗」

美國總統川普。（歐新社）

在全球人工智慧（AI）產業競爭日趨白熱化之際，美國總統川普簽署一項新的行政命令，阻止各州執行各自的AI法規。川普表示，希望「有一個集中的核准來源」，試圖將AI監管權收歸聯邦，但此舉遭到已制定AI法規的加州、科羅拉多州等州政府的強烈反對。

據《BBC》報導，川普週四在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，政府希望「建立單一的審核來源」，避免各州分別制定AI規範造成企業負擔。白宮AI顧問薩克斯（David Sacks）指出，行政命令將提供聯邦政府工具，以反制部分「過度嚴苛」的州法規，但強調政府不會阻擋各州針對兒童安全的規範。

請繼續往下閱讀...

這項行政命令被視為科技巨頭的一大勝利。包括OpenAI、Google、Meta等大型AI公司長期呼籲美國應制定全國統一的AI立法，而非讓各州各自為政。他們認為，州級法規可能拖慢創新速度，並妨礙美國在與中國爭奪AI產業主導權的競賽中取得優勢。

然而，此舉引發地方政府強烈不滿。作為全球最大科技公司所在地，加州早已制定自己的AI法規。加州州長紐森發布了一份措辭強硬的聲明，指控川普的行政命令涉嫌腐敗。

紐森表示：「今天，川普總統在白宮繼續其正在進行的詐欺行為，企圖透過新的行政命令，尋求搶佔州法，以圖利自己及其夥伴，州法是保護民眾免受不受監管的AI技術傷害。」

加州今年稍早簽署一項法案，要求最大的AI開發商制定計劃限制其AI模型可能帶來的風險。科羅拉多州和紐約州等其他州也已通過類似的技術發展監管法律。批評人士認為，在聯邦層級缺乏有力AI保障的情況下，州級法律是保護居民的必要手段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法