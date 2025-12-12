日本青森強震不斷！11:44再發生規模6.7地震 氣象廳發海嘯警報

日本青森縣附近近日地震不斷，今上午又陸續發生規模5.0、規模6.7（見圖）地震，且有多地達最大震度4，日本氣象廳也為此發布海嘯警報。（圖擷自日本氣象廳）

日本青森縣附近近日地震不斷，繼8日晚間發生規模7.5地震、10日晚間發生規模5.9地震後，今上午又陸續發生規模5.0、規模6.7地震，且有多地達最大震度4，日本氣象廳也為此發布海嘯警報。

日本青森縣附近近日時常發生強震，包含在8日深夜發生規模7.5地震，最大震度6強；9日凌晨也發生數起規模5以上地震，最大達規模6.4、最大震度4；10日深夜則是又發生規模5.9地震、最大震度4。

今晨截至當地時間6點9分則又發生規模4.4、規模5的地震，到了今上午11點44分（台灣時間10點44分）發生規模6.7地震，包含函館市、知內町、厚真町、厚真町、新冠町等地都觀測到最大震度4。

日本氣象廳也對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣等地發布海嘯警報，提醒當地民眾留意。

