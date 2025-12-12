南韓光州圖書館工地崩塌增至2死 鋼構、混凝土殘骸阻搜救

南韓光州西區「光州代表圖書館」工地11日發生倒塌事故，共4人被掩埋。（美聯社）

位於南韓光州西區、尚在興建當中的「光州代表圖書館」施工現場發生倒塌事故，共4人被掩埋。據南韓光州災難安全對策本部（下稱本部）12日消息，搜救工作已持續逾15小時，已確認2名人員罹難，另2名被掩埋人員則還在搜索中。

韓聯社報導，本部指出，光州代表圖書館施工現場11日下午2時左右發生倒塌事故，共4名工作人員被掩埋，其中2人被救出但均已死亡，另有2人失蹤。消防部門徹夜搜索，但截至12日清晨，仍未確認失蹤人員位置。

據悉，施工現場鋼製結構物在混凝土澆置作業過程中突然倒塌，結構物從2層樓高度一路往下倒塌至地下層，施工過程中並未設置可承重的支撐架。考量二次倒塌風險，南韓消防部門正使用紅外線熱像儀等設備尋找失蹤人員位置，但結構物殘骸和混凝土硬化加大了搜救難度。

光州市計畫在原本的尚武焚化廠用地，投入516億韓元（約新台幣12.38億元）興建光州代表圖書館，總面積11286平方公尺，規模為地上2層至地下2層。南韓警方與消防當局表示，待救援作業完成，將調查事故發生的確切經過。

