從隱姓埋名到獲諾貝爾獎！美媒撰文報導馬查多反對委內瑞拉執政黨的一生

2025年諾貝爾和平獎得主馬查多現身於挪威首都奧斯陸。（法新社）

2025諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）長期以來都是委內瑞拉反對執政黨的代表人物，如今她因抗爭的行為榮獲諾貝爾和平獎，《美聯社》也詳細介紹了她奮鬥的經歷。

2004年馬查多共同創辦的非政府組織「蘇馬特」（Súmate）發起了1項罷免委內瑞拉時任總統查維斯（Hugo Chávez）的公投，由此開始挑戰執政黨。這項公投最終失敗，馬查多和其他「蘇馬特」的高層被控串謀罪。

馬查多2010年正式轉型為政治家，當年她當選為國民議會議員，得票數超過以往任何1位候選人。擔任議員的她大膽打斷查維斯在議會的話，稱他沒收企業的行為是「偷竊」。

馬查多2012年首次競選委內瑞拉總統，但在民主團結圓桌會議（Democratic Unity Roundtable）的總統候選人初選中排名第三。

委內瑞拉執政黨控制的國民議會2014年罷免了馬查多。數月後審計長辦公室以涉嫌在其資產申報表中漏報為由禁止她擔任公職1年。同年政府指控她參與1起企圖謀殺馬杜羅的陰謀，查維斯2013年去世後，馬杜羅成為了總統。

馬查多否認了指控，並表示這是政府試圖讓她和反對派成員保持沉默。在接下來的9年裡馬查多保持低調，並支持一些反馬杜羅的倡議和抵制選舉的活動。

馬查多2023年宣布再次競選總統時，在反對派總統初選中以超過90%的得票率獲勝，順利團結該派系。但政黨忠實擁護者阻止馬查多出現在選票上，迫使她轉而支持前外交官岡薩雷斯（Edmundo González）。

雖然反對派收集並經國際觀察員核實的投票機記錄顯示岡薩雷斯在2024年7月28日的選舉中獲勝，但委內瑞拉國家選舉委員會宣布，馬杜羅獲得勝利。

委內瑞拉各地隨後爆發抗議活動，政府隨即採取強力鎮壓，逮捕2000多人，指控他們密謀推翻馬杜羅並製造混亂。政府同時逮捕了數十名去年積極參與馬查多競選活動的人員。

岡薩雷斯2024年因被通緝而流亡西班牙，而馬查多自1月加入抗議馬杜羅就職典禮的人群後就再未公開露面，直到本月10日她才現身於挪威首都奧斯陸，令外界和支持者感到驚喜。

