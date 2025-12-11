為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度航空龍頭IndiGo航班大亂 加賠1萬盧比代金券

    2025/12/11 19:05 中央社
    在印度新德里英迪拉甘地國際機場1號航站，一名靛藍航空（IndiGo）工作人員正在為因大規模航班延誤而滯留的靛藍航空乘客的行李和物品貼標籤。（路透）

    在印度新德里英迪拉甘地國際機場1號航站，一名靛藍航空（IndiGo）工作人員正在為因大規模航班延誤而滯留的靛藍航空乘客的行李和物品貼標籤。（路透）

    印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）今天仍有超過100個航班取消，該公司今天宣布，將針對12月3日到5日滯留機場的旅客，額外提供1萬盧比（約新台幣3456元）的代金券作為賠償。

    IndiGo連續出現航班大量取消、延誤已進入第10天，該公司今天發布聲明表示，12月3日至5日因航班取消被迫滯留機場的旅客，將獲得該公司額外提供價值1萬盧比的代金券，有效日期為12個月。

    IndiGo聲明提到，部分12月3日到5日的旅客，在機場滯留了數個小時，「我們將向這些受影響程度嚴重的旅客，提供價值1萬盧比的代金券，可在未來12個月內，用於購買IndiGo飛往任何地方的機票。」

    在IndiGo接連大規模取消航班引發民怨後，該公司已經依照主管機關指示，將票款全數退還給旅客，並另發放5000盧比到1萬盧比不等的補償金給受影響者。

    今日印度（India Today）報導，依照相關規定，若旅客搭乘的航班在起飛前24小時內被取消，將能獲得5000盧比到1萬盧比不等的賠償，具體金額取決於航班延誤時間的長短而定。

    印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，IndiGo宣稱，大部分的票款已經退回，剩餘的也會在近期儘速退還給旅客，如今再發出1萬盧比的代金券，是額外提供給受嚴重影響的旅客。

    新德里電視台（NDTV）報導，IndiGo因應政府針對機組人員排班的新規定準備不足，導致機組人員嚴重短缺，連續10天都逾百航班取消，5日當天達最高峰，有逾1000個航班取消，這段期間共導致數千人在機場滯留；印度民航總局（DGCA）已連續下令縮減IndiGo的冬季航班，目前減班達10%。

    靛藍航空公司（IndiGo）的飛機。 （法新社）

    靛藍航空公司（IndiGo）的飛機。 （法新社）

