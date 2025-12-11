為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    巴基斯坦前情報首長濫權洩密 軍事法庭重判14年徒刑

    2025/12/11 18:54 中央社
    巴基斯坦軍事法庭重判前情報首長哈米德14年徒刑。圖為抗議民眾用油漆塗抹了哈米德的照片。（檔案照，路透）

    巴基斯坦軍方今天表示，軍事法庭以違反國家機密法和濫用職權等罪名，判處前巴基斯坦強大情報單位三軍情報局（Inter-Services Intelligence, ISI）局長哈米德（Faiz Hameed）14年有期徒刑。

    法新社報導，軍方發言單位聲明指出，哈米德在遭到監禁的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）任內擔任情報局長，他也被認定「從事政治活動」，並對他人造成「不當損失」。

    根據2023年公布的最高法院文件，哈米德還被控濫用職權、突襲私人不動產開發商的企業。

    情報局長在巴基斯坦軍方被視為繼參謀總長之後第二有權勢的職位。

    聲明表示：「經過長時間且繁瑣的法律程序，被告在所有指控下均被認定有罪，法庭判處14年嚴格監禁，並於2025年12月11日頒布。」

    專家指出，哈米德曾是伊姆蘭汗的堅定支持者，伊姆蘭汗因失去部分高層支持，在不信任投票後下台。

    哈米德一度被視為有望出任備受矚目的參謀總長一職，但在伊姆蘭汗失勢數月後選擇提前退休。

    隨後他遭指控多次違反巴基斯坦陸軍法（Pakistan Army Act），並被剝奪所有軍階。

    哈米德也以與阿富汗塔利班關係密切聞名，在塔利班2021年8月奪取政權數日後，他曾表示塔利班重掌權力「會順利進行」。

