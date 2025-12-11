和平獎得主馬查多現身之際 聯合國確認委內瑞拉國民警衛隊犯反人類罪

諾貝爾和平獎得主馬查多現身之際，聯合國確認委內瑞拉國民警衛隊犯下反人類罪。（法新社）

諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今（11）日現身挪威奧斯陸引發關注之際，聯合國授權的1項調查同日顯示，委內瑞拉的國民警衛隊10多年來犯下嚴重侵犯人權和反人類罪。

根據《法新社》報導，聯合國委內瑞拉問題獨立國際實況調查團在其最新報告中認定，委內瑞拉負責維護公共秩序的玻利瓦爾國民警衛隊（GNB）是迫害總統馬杜羅反對者的核心力量，這種迫害足以構成反人類罪。

報告指出，委內瑞拉國民警衛隊自2014年後在政治迫害行動中實施任意剝奪生命、任意拘留、性暴力和其他殘忍且不人道的行徑。

調查團主席瓦利納斯（Marta Valinas）指出，調查團已記錄委內瑞拉國民警衛隊在針對反對派或被視為反對派人士的系統性、協調性鎮壓中所扮演的角色。他補充，這種鎮壓已持續了10多年。

報告指出，在馬杜羅的指揮下高度集中的指揮系統助長了暴行。調查團說，2014年、2017年、2019年和2024年的抗議高峰期，委內瑞拉國民警衛隊過度使用武力，包括不當使用致命武器。

報告還記錄了大規模和有針對性的任意拘留、逮捕過程中的暴力行為、栽贓陷害、酷刑和其他虐待等。瓦利納斯認為，這些行為構成1種旨在懲罰和摧毀受害者的虐待模式。

報告指出，委內瑞拉司法系統似乎無力或不願調查此類侵犯人權行為。瓦利納斯指出，調查團有合理理由相信委內瑞拉國民警衛隊對正在調查的罪行負有重要責任。

