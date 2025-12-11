川普授權CIA祕密行動！華郵：委內瑞拉恐重演拉美「政變黑歷史」

美國總統川普（右）近期加強對委內瑞拉總統馬杜羅（左）的施壓，甚至授權CIA進行秘密行動。（法新社檔案照）

美國總統川普授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉進行秘密行動，並揚言總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的日子已屈指可數，拉丁美洲這塊「美國後院」似乎再次籠罩在政權更替的陰影下。《華盛頓郵報》分析指出，川普政府近期的軍事集結與強硬言論，令人聯想到冷戰時期美國在拉美策動的一系列血腥政變，專家警告這恐怕只會帶來更多動盪而非民主。

扣押油輪、授權行動 干預升級

報導指出，美軍近期在委內瑞拉沿海扣押了一艘大型油輪，標誌著緊張局勢的最新升級。川普指控馬杜羅及其高階安全官員領導名為「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）的組織，向美國輸出毒品與暴力罪犯。這些指控與軍事動作，被視為美國可能直接採取軍事行動的信號。

然而，這種干預模式在拉美歷史上惡名昭彰。國際危機組織（ICG）資深顧問菲努肯（Brian Finucane）警告：「美國試圖透過軍事干預在委內瑞拉進行政權更替，短期內似乎更有可能導致不穩定與暴力，而非穩定的民主。」

送棺材、假炸彈 CIA心理戰推翻瓜地馬拉

回顧歷史，1954年瓜地馬拉的政變是CIA「成功」運作的典型案例。當時民選左派總統阿本斯（Jacobo Árbenz）推動土地改革，威脅了美商「聯合水果公司」的利益。CIA隨即發動代號「PBSUCCESS」的行動，結合外交壓迫與心理戰，包括寄送棺材、絞索與假炸彈給共產黨人，最終迫使阿本斯下台，卻也將瓜地馬拉推入長達36年的內戰深淵。

智利、巴西殷鑑不遠 扶植獨裁者代價慘重

類似劇本也發生在南美洲。1964年，美國擔心巴西成為「1960年代的中國」，暗中支持軍方推翻左派總統古拉特（João Goulart），開啟了長達21年的軍事獨裁統治。1973年智利政變更是臭名昭著，CIA為了保護美企銅礦利益，撒下鉅資資助反對派媒體與團體，最終促成阿葉德（Salvador Allende）政府倒台，迎來皮諾契特（Augusto Pinochet）的殘暴獨裁，期間逾3000人遭殺害、數萬人受刑求。

一項2023年的研究顯示，CIA在拉美五國策動的政權更替，平均導致當地人均收入下降10%，並造成民主法治與公民自由的嚴重倒退。學者基爾（Robin Grier）強調，這應成為一個發人深省的提醒：美國過去在拉美的干預，從未帶來預期的美好結果。

