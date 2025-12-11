為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    這裡不能刪留言！中國國防部進駐X遭洗版 網轟：滾回牆內

    2025/12/11 16:49 編譯陳成良／綜合報導
    中國防部翻牆用X發文大逆風，網友諷「為何這裡不能刪除留言」。（擷取自X @MND_China）

    中國防部翻牆用X發文大逆風，網友諷「為何這裡不能刪除留言」。（擷取自X @MND_China）

    中國政府長期嚴格封鎖網路，禁止民眾使用臉書、YouTube 與X（前推特）等海外社群平台。然而，中國國防部近日卻高調在X平台開設官方帳號，並興奮喊話「見證歷史，我們來了」。此舉隨即引發輿論「翻車」，不僅遭海外網友洗版痛罵「滾回牆內」，連中國自家網友也忍不住開酸：「為什麼你們可以翻牆？」

    中國國防部8日正式開通X帳號「Ministry of National Defense of China」，首篇貼文以英文向國際網友問好，宣稱將分享「中國軍隊的故事」，並附上一段長約1分鐘的軍事宣傳影片。

    然而，這篇貼文下方迅速被大量負面留言淹沒。有網友以簡體字怒嗆：「官方帳號可以滾回牆內嗎？這裡沒有刪評鍵」、「領導什麼時候開放翻牆了？」也有人貼出「8964」天安門事件的坦克照片，甚至直接留言「共產黨下台」、「台灣獨立、日本加油」。更有網友諷刺道：「你（中共）一定很失望吧？為什麼這裡不能刪除留言，又查不到留言的人在哪裡？」

    牆內網民「高級黑」：請問X去哪下載？

    這股嘲諷浪潮也蔓延至中國牆內的抖音與小紅書等平台。許多中國網民以「裝傻」的方式進行「高級黑」，紛紛留言問道：「X是什麼啊？我也想支持官方，教我怎麼下載」、「我在應用商店找不到X，怎麼登錄啊？」「官方怎麼翻牆的，穩定嗎？推薦一下」。這些留言凸顯了中國民眾對於「只許州官放火（翻牆），不許百姓點燈」雙重標準的強烈不滿。

    事實上，這並非中國官方機構首次「違法翻牆」。國台辦今年10月才剛在臉書開設官方粉專「國務院台办發言人」，同樣引發台灣網友湧入質疑「為何官方可翻牆」。中國海軍與軍方媒體「中國軍號」也早已在X、YouTube等平台設立帳號。

