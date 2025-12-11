這裡不能刪留言！中國國防部進駐X遭洗版 網轟：滾回牆內

中國防部翻牆用X發文大逆風，網友諷「為何這裡不能刪除留言」。（擷取自X @MND_China）

中國政府長期嚴格封鎖網路，禁止民眾使用臉書、YouTube 與X（前推特）等海外社群平台。然而，中國國防部近日卻高調在X平台開設官方帳號，並興奮喊話「見證歷史，我們來了」。此舉隨即引發輿論「翻車」，不僅遭海外網友洗版痛罵「滾回牆內」，連中國自家網友也忍不住開酸：「為什麼你們可以翻牆？」

中國國防部8日正式開通X帳號「Ministry of National Defense of China」，首篇貼文以英文向國際網友問好，宣稱將分享「中國軍隊的故事」，並附上一段長約1分鐘的軍事宣傳影片。

然而，這篇貼文下方迅速被大量負面留言淹沒。有網友以簡體字怒嗆：「官方帳號可以滾回牆內嗎？這裡沒有刪評鍵」、「領導什麼時候開放翻牆了？」也有人貼出「8964」天安門事件的坦克照片，甚至直接留言「共產黨下台」、「台灣獨立、日本加油」。更有網友諷刺道：「你（中共）一定很失望吧？為什麼這裡不能刪除留言，又查不到留言的人在哪裡？」

牆內網民「高級黑」：請問X去哪下載？

這股嘲諷浪潮也蔓延至中國牆內的抖音與小紅書等平台。許多中國網民以「裝傻」的方式進行「高級黑」，紛紛留言問道：「X是什麼啊？我也想支持官方，教我怎麼下載」、「我在應用商店找不到X，怎麼登錄啊？」「官方怎麼翻牆的，穩定嗎？推薦一下」。這些留言凸顯了中國民眾對於「只許州官放火（翻牆），不許百姓點燈」雙重標準的強烈不滿。

事實上，這並非中國官方機構首次「違法翻牆」。國台辦今年10月才剛在臉書開設官方粉專「國務院台办發言人」，同樣引發台灣網友湧入質疑「為何官方可翻牆」。中國海軍與軍方媒體「中國軍號」也早已在X、YouTube等平台設立帳號。

History in the making! Here we come.



Hi, the official account of the Ministry of National Defense of the People's Republic of China goes live today. On this platform, we will share stories about China and the Chinese military. pic.twitter.com/Vseeb8UBig — Ministry of National Defense of China （@MND_China） December 8, 2025

