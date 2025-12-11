日本酒駕騎單車重罰 逾900人「汽車駕照」被吊銷

日本警方近日大幅加強對酒後騎乘自行車的取締力度，酒後騎車者，更將被連帶吊扣汽車駕照。示意圖。（資料照）

日本當局正以前所未有的嚴厲措施，整頓酒駕騎單車的亂象。去年新法上路後，違規標準與刑罰均大幅提高，處罰範圍也隨之擴大，騎士、酒友及店家都可能面臨處罰。酒後騎車者，更將被連帶吊扣汽車駕照。

據《BBC》報導，日本警方自去年11月起依新修訂的交通法規，加重對酒後騎乘自行車的處罰，以往日本法律多半只處罰那些「無法正常操作單車」的酒醉者，但自去年11月新規定生效以來，懲罰的門檻被大幅下修。現在，只要呼氣酒精檢測值達到每公升0.15毫克以上，即構成違規，最高可面臨3年徒刑或50萬日圓（約新台幣1萬元）罰鍰。

警方向《讀賣新聞》表示：「酒駕騎單車可能導致嚴重事故。我們希望每個人都能遵守『不喝酒，不騎車』的規則。」

文中也引述《每日新聞》報導警方提供的數據，日本全國已有超過4500人因酒醉騎單車被捕，900人被吊銷汽車駕照。

處罰範圍擴大 騎士、酒友及店家都難逃

此次修法最引人注目的處罰是警方對違規者採取吊銷汽車駕照的嚴厲措施。這項決定基於當局認為，在酒精影響下仍騎乘單車的民眾，在駕駛汽車時也極可能構成重大危險。此外新法也擴大了處罰範圍，不僅針對騎車者，提供酒精給單車騎士，或將單車借給可能酒駕的人，都可能面臨連帶處罰，以從源頭杜絕酒駕行為。

單車在日本長期以來是流行的交通工具，特別是疫情期間，使用率進一步上升，但也伴隨著事故數量激增。據日媒報導，2023年日本記錄了超過7.2萬起單車相關事故，佔全國交通意外總數的逾20%。

