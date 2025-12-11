日韓領袖擬2026年1月會談 地點預計在奈良東大寺

日韓領袖擬2026年1月會談 地點預計在奈良東大寺2025/12/11 15:33 即時新聞／綜合報導
日本首相高市早苗（左）與韓國總統李在明（右）。（路透資料照）
日本媒體《每日新聞》今（11）日引述數名日韓外交人士說法，日本首相高市早苗已在安排明年1月13日或14日，於奈良市的東大寺與南韓總統李在明（Lee Jae-myung）舉行領袖會談。近期日中關係惡化，日本政府有意與鄰國韓國確認合作，維持並改善日韓關係的基調；同時，這也是高市早苗上任以來，李在明首度訪問日本。
據了解，日韓領袖會談地點奈良縣為高市早苗的故鄉，而奈良市則是日本代表性古都之一；位於奈良市雜司町的東大寺，自奈良時代（西元710到794年）創建，與來自朝鮮半島的古代移民（渡来人）有著深厚的歷史淵源。據消息人士透露，雙方協調的行程提案中，還有包含訪問前日相安倍晉三遇害案現場附近並獻花。
報導指出，安倍晉三於2022年7月8日，前往奈良市的近鐵大和西大寺站附近輔選期間，在發表演說時遭遇槍擊身亡，享年67歲。安倍晉三被高市早苗視為「政治導師」，各界也將高市早苗視為延續安倍政治路線的接班人。
此外，今年10月30日在南韓舉辦的亞太經合組織（APEC）峰會，高市早苗就曾與李在明進行首度會談，李在明當時就表示如果條件允許，希望拜訪高市早苗的家鄉奈良；另據南韓執政黨人士透露，李在明將落實「穿梭外交」精神，計畫在明年訪問日本。
