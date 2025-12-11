為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    還沒冬眠？日本滑雪選手雪場遇「黑熊埋伏追擊」 驚險畫面曝

    2025/12/11 16:34 即時新聞／綜合報導
    1名日本職業滑雪選手分享，他7日在長野縣滑雪場訓練時，突然有1隻亞洲黑熊出現在滑雪道上，甚至從一路追上來企圖攻擊他。（圖擷取自@mk2black IG，本報合成）

    1名日本職業滑雪選手分享，他7日在長野縣滑雪場訓練時，突然有1隻亞洲黑熊出現在滑雪道上，甚至從一路追上來企圖攻擊他。（圖擷取自@mk2black IG，本報合成）

    日本各地今年熊害頻傳，即便目前日本已進入寒冷冬季，仍不斷有民眾通報熊出沒或熊擊人事件，引發各界關注。近期1名職業滑雪選手分享，他在長野縣滑雪場訓練時，突然有1隻亞洲黑熊出現在滑雪道上，甚至從一路追上來企圖攻擊他，直到他滑遠才放棄，驚險過程全被他用自拍設備記錄下來，震撼畫面也造成全網轟動。

    綜合日媒報導，日本職業滑雪選手黑木誠在IG上傳一段影片，透露這是他7日在長野縣「白馬47滑雪場」滑雪時，用自拍棒拍攝到的恐怖經歷。從畫面顯示，黑木誠站在滑雪板上從雪坡高處一路向下滑，然而滑道左側突然出現1隻黑熊，並全力加速衝向他的右後方，所幸他立即加速往前滑，成功與黑熊拉開距離，避免被牠撲倒攻擊；未能追上黑木誠的黑熊，則因煞不及跌進一處雪堆，最終躲回樹叢深處。

    黑木誠在貼文中提到，今年橡實似乎收成不好，所以最近他常在森林裡看到熊出沒，但這是他首度在滑雪道遇到熊，今年秋季他也曾在松川那邊也遇，不確定是否為同1隻。

    黑木誠還推測，這頭黑熊可能是被突如其來的暴風雪暴風雪，以及附近多間滑雪場開始對外開放遊客進入給嚇到，「熊看起來超級驚訝的樣子，也許牠本來準備在附近冬眠呢，希望牠能平安無事，找到一個更安靜的地方安全冬眠。」

    影片曝光後，在日本與多國社群網路引發軒然大波，野生熊隻疑似並未冬眠、還出沒在滑雪場附近的消息，讓許多計畫去滑雪的民眾憂心不已；也有不少人質疑，黑木誠發布的內容是使用AI生成的假影片。網友對此議論，「好恐怖，我遇到肯定GG」、「這是真的嗎？太誇張了！」、「如果熊開始停止冬眠，滑雪勝地的性質將會改變」、「幸好他技術嫻熟，但如果他是新手，就很容易摔倒，甚至可能遭到攻擊」。

    受到這起事件影響，「白馬47滑雪場」從9日起開始，在官方IG、臉書、Threads、X（推特）等社群帳號發布公告，證實有接獲不少遊客反映，在滑雪場內目擊有熊出沒的情報，已和當地獵友會的獵人們合作，將加強巡邏與驅離措施，也呼籲到訪滑雪場的所有遊客，近期千萬不要在戶外放置食物，以免吸引野生動物靠近。

    相關新聞請見：

    75年首見！ 東京都近郊民宅驚傳「成年熊出沒」
    日本動物園科普「黑熊冬眠前進食量」 全網一看沉默了

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播