泰柬激戰釀50萬人逃難！川普今熱線調停 聯合國憂古蹟全毀

柬埔寨普里維希印度教神廟（Preah Vihear temple，又稱「柏威夏寺」）為泰柬邊境主權爭議的核心象徵，歷來數度引發軍事衝突與外交爭端。（美聯社資料照）

泰國與柬埔寨邊境衝突持續惡化，雙方動用重型火砲與空襲互轟，導致人道危機急遽擴大。據《法新社》11日報導，這場衝突已迫使超過50萬名平民逃離家園，其中絕大多數為泰國居民。面對局勢失控，曾於今年7月斡旋雙方停火的美國總統川普表示，預計於週四（11日）親自致電兩國領袖，要求立即停止戰鬥。

戰機、戰車齊發 至少15人喪生

報導指出，這場圍繞著百年邊界爭議與古廟主權的衝突，已演變為今年最血腥的對抗。官方數據顯示，截至目前至少有15人死亡，包括泰國士兵與柬埔寨平民。戰火已蔓延至泰柬2國各5個省份，雙方軍隊投入了戰鬥機、戰車與無人機進行攻擊。

針對這場危機，川普10日在白宮向記者透露：「我想我預定明天（11日）與他們通話。」川普政府曾在7月成功促成雙方短暫停火，並以此作為推動貿易協議的基礎，但該協議在泰國上個月暫停執行後宣告破局。

激烈的戰鬥導致大規模人口移動。泰國當局表示，已有超過40萬名平民撤離邊境地區；柬埔寨國防部則指出，該國亦有超過10萬1000人被迫疏散。在泰國東北部的素林府（Surin），數百個家庭擠在改建為避難所的大學建築內。與此同時，泰國軍方宣布從10日晚間起，在沙繳府（Sa Kaeo）部分地區實施晚間7點至清晨5點的宵禁。

雙方互相指責對方挑起新一波攻擊。泰國軍方指控柬埔寨部隊發射火箭彈，落點鄰近素林府的帕儂東拉醫院（Phanom Dong Rak Hospital）；柬埔寨國防部則聲稱泰軍11日清晨砲擊了奧多棉吉省（Oddar Meanchey）的克納寺（Khnar Temple）地區。

戰火也危及該地區珍貴的文化遺產。聯合國教科文組織（UNESCO）1日發布聲明，呼籲各方保護文化遺產，並特別對世界遺產、普里維希印度教神廟（Preah Vihear temple，又稱「柏威夏寺」）附近的敵對行動表示關切。該組織已向交戰雙方通報了世界遺產及國家重要古蹟的地理座標，以避免潛在的破壞。泰柬2國曾在2008年至2011年間因柏威夏寺周邊領土爭議爆發多次流血衝突。

