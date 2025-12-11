為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    朋友送護身符變奪命符！ 男子過海關查出核輻射超標1686倍

    2025/12/11 12:08 即時新聞／綜合報導
    1名中國旅客隨身攜帶的護身符，核輻射超標1686倍。（圖擷取自羊城晚報）

    中國1名旅客近日在遼寧大連周水子機場入境時，觸發核輻射警報，隨即被機場海關查出其隨身佩帶的1枚「護身符」，輻射劑量竟超標1686倍。

    綜合媒體報導，這名旅客在通過海關固定式核輻射監測門時引發警報，海關隨即展開檢查。經複查，這名旅客佩帶的1枚飾品核輻射超標，輻射劑量達到168.6μSv/h（微西弗/每小時），超過現場本底值1686倍。核種分析結果顯示，該飾品含被世界衛生組織國際癌症研究機構列入1類致癌物清單的釷-232。

    據這名旅客自述，該飾品是朋友贈送的「護身符」。消息引起中國網友討論，直呼「這個朋友可以絕交了」、「這算謀殺吧」、「這朋友是要送走你啊」。另有網友擔憂「這已經是危害公共安全了吧，和他接觸過的人得病了怎麼算？」

    中國海關表示，根據相關規定，對於進境放射性超標物質，海關將根據情況移交相關部門或責令退運。

    一名中國旅客隨身攜帶的護身符，核輻射超標1686倍。（擷取自羊城晚報）

