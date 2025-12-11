相隔近一年首度公開露面 諾貝爾和平獎得主馬查多頒獎典禮後現身奧斯陸

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在國內躲藏近一年後，11日清晨驚喜現身挪威奧斯陸格蘭大飯店陽台，向支持者揮手致意。她雖錯過10日的頒獎典禮由女兒代為領獎，但隨後順利抵達奧斯陸。（法新社）

甫獲頒諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），在國內躲藏近一年後，週四（11日）奇蹟般地現身挪威奧斯陸。儘管她未能趕上10日舉行的頒獎典禮，但她於11日清晨在下榻飯店的陽台上向群眾揮手致意，這是她自今年1月以來首度公開露面，現場支持者情緒沸騰，高呼「自由」口號。

據《法新社》報導，馬查多因挑戰委內瑞拉強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的獨裁統治而獲此殊榮。她原定親自出席週三的頒獎儀式，但因故未能及時抵達，改由女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代為領獎並發表得獎感言。

請繼續往下閱讀...

諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）證實，馬查多在典禮結束數小時後抵達挪威首都，並直接前往探視家人。隨後，她在格蘭大飯店（Grand Hotel）的陽台上現身，接受群眾歡呼。馬查多自今年1月9日抗議馬杜羅宣誓就職第三任期後，便一直在委內瑞拉境內過著躲藏生活。

演說控訴馬杜羅暴政 誓言「為自由而戰」

雖然本人缺席典禮，但馬查多透過女兒發表的演說依舊充滿火力。她痛批馬杜羅政權在其任內實施綁架與酷刑，稱這些行為是「反人類罪」及「旨在埋葬人民意志的國家恐怖主義」。她呼籲同胞繼續戰鬥：「我們委內瑞拉人能貢獻給世界的，是這段漫長艱辛旅程中鑄就的教訓：為了擁有民主，我們必須願意為自由而戰。」

目前尚不清楚馬查多是如何突破封鎖逃離委內瑞拉，也不清楚她計畫如何返國。卡拉卡斯當局曾警告，若她離開該國，將被列為「逃犯」。

奧斯陸大學拉丁美洲專家布爾（Benedicte Bull）分析，馬查多面臨著巨大的政治豪賭。若她選擇返回委內瑞拉，極有可能面臨逮捕，因為這對馬杜羅政權具有強烈的象徵意義；但若她選擇長期流亡海外，雖然安全無虞，卻可能逐漸失去在國內無可爭議的反對派領袖地位。

值得注意的是，馬查多雖因爭取民主獲讚譽，但也因與美國總統川普結盟並將諾貝爾獎獻給川普而招致部分批評。近期美軍在加勒比海集結並對毒梟船隻發動致命打擊，馬杜羅指控這是美國意圖推翻其政權並奪取石油資源的陰謀，而馬查多則認為美方是正當的行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法