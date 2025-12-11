只收挪威瑞典人？川普賓州造勢大暴走 重提「糞坑國家」辱索馬利亞

美國總統川普在賓州造勢大會結束後，隨著音樂在台上起舞。他在這場演說中火力全開，不僅重提爭議性的「糞坑國家」言論，更揚言推動大規模的「逆向移民」計畫。（美聯社）

美國總統川普10日在賓州舉行的造勢大會上，公開重申了他第一任期內極具爭議的觀點。他不僅再次使用「糞坑國家」（shithole countries）一詞來形容特定移民來源國，更毫不避諱地向支持者表示，美國應該接收來自挪威或瑞典的移民，而非索馬利亞人。此番言論隨即引發民主黨人的強烈抨擊。

據《法新社》報導，川普在演說中，不再像2018年那樣否認使用過該詞彙，而是選擇公開擁抱這種說法。川普告訴歡呼的群眾：「我們開會時我說，『為什麼我們只收來自糞坑國家的人？』對吧？『為什麼我們不能有一些來自挪威、瑞典的人？』」他接著點名索馬利亞，形容該國是「災難」、「骯髒、污穢、噁心且犯罪猖獗」，甚至在近期的言論中直接稱索馬利亞移民為「垃圾」。

對於川普的言論，佛羅里達州共和黨籍眾議員法恩（Randy Fine）在《CNN》上護航稱「並非所有文化都是平等的」，並稱讚川普說話直白。然而，麻薩諸塞州民主黨參議員馬基（Ed Markey）則批評，這再次證明了川普的「種族主義與反移民議程」。

禁19窮國移民 卻開大門迎「南非白人」

川普的言辭已轉化為具體政策。報導指出，川普政府近期啟動了大規模驅逐行動，並暫停了來自全球19個最貧窮國家國民的移民申請。與此同時，川普卻以「受迫害」為由，下令允許南非白人農民移居美國。這種政策差異被專家解讀為川普對「讓美國再次偉大」（MAGA）信條中，關於美國身分認同的實踐，即傾向於白人與西方文化。

提「逆向移民」 視外來者為社會隱憂

在11月28日發生一名阿富汗國民攻擊華府國民兵事件後，川普在社群平台「Truth Social」上呼籲進行「逆向移民」（REVERSE MIGRATION）。這個概念源自歐洲極右翼理論，意指大規模驅逐被認為無法同化的外國人。

川普內閣成員亦火力全開，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）直指部分移民是「殺手與水蛭」；白宮資深顧問米勒（Stephen Miller）則警告，大規模移民實為「進口社會動亂」，恐複製母國的恐懼。專家分析，在經濟壓力高漲之際，白宮正試圖將美國民眾的焦慮轉嫁至移民身上。

