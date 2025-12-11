100萬美元買綠卡！川普宣布「金卡」正式開賣 取代EB-5投資移民

美國總統川普推出1項計畫，旨在為能夠支付至少100萬美元的富裕外國人提供快速獲得美國簽證的途徑。（法新社）

美國總統川普曾承諾的「付費移民」計畫終於成真。川普週三（10日）在白宮正式宣布，「川普金卡」（Trump Gold Card）即日起開賣，外國人只要支付100萬美元（約新台幣312萬元），即可獲得在美合法身分並取得通往公民的捷徑。這項新制將取代實施多年的EB-5投資移民簽證，直接將美國居留權「變現」注入國庫。

據《美國廣播公司新聞網》（ABC News）報導，川普在白宮羅斯福廳與商界領袖共同宣布計畫啟動，受理申請的官方網站也同步上線。川普表示，這項計畫將取代1990年設立的EB-5簽證。舊制要求外國人投資約100萬美元並創造至少10個就業機會，但川普的新制並未提及就業創造要求或總量上限。

川普直言，所有賣卡收入「都將流入美國政府」，預計將有數十億美元注入由財政部管理的帳戶，「用來做對國家有益的事情」。他強調這是1條比現行綠卡更強、更有力的管道。

關於具體費用結構，《英國廣播公司》（BBC）引述川普在社群媒體的貼文指出，個人申請者需支付100萬美元；若是企業為旗下外籍員工申請，每人費用則高達200萬美元（約新台幣6243萬元）。此外，申請者還需繳納1.5萬美元（約台幣46萬元）的不可退還手續費。川普在貼文中表示：「這給予所有合格且經審查的人一條通往公民身分的直接途徑。」

網站上還揭露了更高階的「白金卡」（Platinum Card）方案。申請者需支付500萬美元（約新台幣1.56億元），持卡者每年可在美居住最多270天，且享有極具吸引力的特權：境外所得不必在美國繳稅。網站甚至以飢餓行銷手法寫道：「費用不保證維持在500萬美元，建議立即加入候補名單。」

川普辯護稱，這是為了回應商界抱怨無法聘用名校外籍畢業生的問題。然而，這項政策也讓川普陷入兩難。他的第2任期大力推動大規模遣返與移民掃蕩，鎖定洛杉磯等城市，展現強硬反移民立場。如今卻大開「富人後門」，引發部分「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營重要人物的批評，認為這與其「美國優先」的保護主義基調背道而馳。

