攻堅畫面曝光！美扣押委內瑞拉油輪 委國怒批「國際海盜」

美國司法部長邦迪在社群平台發布扣押行動影片。（擷取自X帳號@AGPamBondi）

美國與委內瑞拉緊張關係再升高，美國總統川普10日證實，美方在委內瑞拉近海扣押了一艘大型油輪。司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後在社交平台發布扣押行動影片，並稱這艘油輪多年來涉嫌支援外國恐怖組織的非法石油運輸而遭到美國制裁。

綜合媒體報導，川普說，「我們剛剛在委內瑞拉海岸扣押了一艘油輪，一艘大型油輪，非常大，實際上是迄今為止最大的油輪」，川普透露，「不止如此，我們還有採取其他動作」。當被問及油輪所運載的原油會如何處置時，他稱「我猜我們會留著。」

邦迪在X發文表示，聯邦調查局、國土安全部和美國海岸防衛隊在美國軍方的支援下，針對一艘用來運送受制裁的委內瑞拉及伊朗原油的油輪，共同執行扣押。她說明，這艘油輪多年來因參與非法石油運輸、支援外國恐怖組織而受到美國制裁。

據邦迪發布的一段45秒影片顯示，兩架直升機接近油輪，幾名身穿迷彩服的武裝人員垂降到船上，接著持槍在甲板上行動。

委內瑞拉政府對此發表聲明，「強烈譴責」這次扣押，指責美國此舉形同「公然盜竊」，「國際海盜行為」。

