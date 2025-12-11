全球最具影響力女性 高市早苗躍居第3名

日本首相高市早苗。（法新社資料照）

美國經濟雜誌「富比士」（Forbes）10日公布「全球最具影響力女性100人」，日本首相高市早苗選為第3名。對於高市成為日本第1位女性首相給予高度評價。多次入榜的台裔的美國半導體大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰，今年排名第10。

該雜誌稱讚高市等人是「動盪時代中不屈精神的象徵」。排名第1的是連續4年獲選的歐盟（EU）執委會主席馮德萊恩，第2名則是歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德，第4名為義大利首相梅洛尼，第5名是墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。其他入榜者包括超微（AMD）執行長蘇姿丰，排名第10；美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）則名列第21名。

日本《共同社》報導，該雜誌介紹高市時指出，她是「領導著國內生產總值（GDP）4兆2千億美元規模國家的日本第一位女性首相」。並強調，她肩負處理半導體供應鏈維運、防衛力重整、人口結構變動等多項課題的重要舵手角色，評論指出，她的決策將影響東亞的力量平衡，也關係到全球製造業的穩定。

日本《讀賣新聞》的報導則指出，「富比士」介紹高市為「強硬的保守派」，並指出她把英國首位女性首相、被稱為「鐵娘子」的柴契爾夫人視為政治典範。報導還指出，這次名單中來自日本的只有高市首相1人。

台灣前總統蔡英文也曾多年連續進入這項排行榜，2016年首次入榜時排名第17名，2021年則因成功控制新冠疫情等理由躍升第9名。

