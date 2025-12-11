為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澤倫斯基稱可3個月內辦選舉 CNN：存在5大困難

    2025/12/11 09:53 編譯謝宜哲／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，如果該國安全能夠得到保障，可在未來60至90天內舉行選舉，以反駁美國總統川普關於他利用烏俄衝突保住權力的說法。但《美國有線電視新聞網》（CNN）指出，烏克蘭若要進行選舉恐存在5大困難。

    第1個困難是監管框架。烏克蘭目前仍處於戒嚴狀態，沒有選舉的監管框架。澤連斯基曾說他將要求修改法律，但實際操作和後勤方面的挑戰仍然存在。

    第2個困難是選民資訊。根據聯合國統計，烏克蘭有超過590萬難民流離失所，而根據烏克蘭政府統計，國內有440萬人流離失所。因此更新和核實選民登記資訊將是1項艱鉅任務。

    第3個困難是烏克蘭選舉基礎設施遭破壞。烏俄衝突對烏克蘭選舉基礎設施造成嚴重破壞，烏克蘭選舉委員會副主席杜博維克（Serhiy Dubovyk）指出，目前烏克蘭只有75%投票站可以正常運作。

    第4個困難是如何讓服役的烏克蘭人投票。近100萬烏克蘭人在軍隊服役，其中許多人在前線作戰。若不能保證停止戰鬥，他們就難以投票。

    第5個困難是準備時間。杜博維克強調，要讓烏克蘭的選舉符合國際公平自由選舉標準，需要6個月的準備時間。他補充，若是提前舉行選舉，就不可能完全保證符合所有國際標準。

