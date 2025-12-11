不只有世界遺產！義大利料理榮登「非物質文化遺產」名錄

聯合國教科文組織正式將義大利料理列入世界「非物質文化遺產」名錄。（路透檔案照）

義大利料理以新鮮食材與討喜口感聞名於世。聯合國教科文組織（UNESCO）10日正式將義大利料理列入世界「非物質文化遺產」（ICH）名錄，再次給予美食愛好者一個理由，來享用披薩、義大利麵與提拉米蘇。

美聯社報導，UNESCO將義大利飲食的製作與享用儀式，納入世界傳統實踐與表達的名錄。這項認定與UNESCO更廣為人知的世界遺產名錄一樣值得慶賀，義大利在後者名錄中已有多處代表性地點，包括羅馬競技場與龐貝古城。

此次列名並未提及具體菜餚、食譜或區域特色，但強調義大利人對烹飪與用餐儀式的文化重視：週日家庭午餐、祖母傳授孫輩捏義大利餛飩（tortellini）的方法、甚至僅是聚在一起共進餐食的行為。

羅馬智慧大學（La Sapienza University）比較法學教授、義大利UNESCO運動成員佩特里洛（Pier Luigi Petrillo）指出，烹飪是一種愛的表現，「是我們向他人傳達自我與照顧他人的方式」，「這種坐在餐桌前的傳統—午餐稍停、晚餐稍久、重大場合更久—在世界上並不多見。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也對這項認定表示雀躍，認為此舉肯定了義大利人與其國家認同。她在聲明中表示，「對我們義大利人而言，料理不只是食物或食譜的集合，它代表更多：文化、傳統、工作、財富。」

這並非首次有國家的料理被認可為文化表現：2010年，UNESCO將「法國的美食餐宴」列入世界非物質文化遺產，強調法國人以食物慶祝重要時刻的習俗。近年來，其他國家及其飲食文化也被列入名錄，例如西班牙阿斯圖里亞斯（Asturian）地區的「蘋果酒文化」、塞內加爾的Ceebu Jen烹飪傳統，以及巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）製作乳酪的傳統方式。

UNESCO每年召開會議，考慮將新候選項目加入ICH名錄，分為3類：代表性名錄、需要「緊急」保護的實踐，以及良好保護實踐名錄。

今年，在新德里舉行的評議會議考慮53項代表性名錄提名，該名錄現有788項。其他候選項目包括瑞士的約德爾唱法、孟加拉Tangail薩麗手工織造技術，以及智利的家庭馬戲團。

義大利在申報中強調食物的「永續性與生物文化多樣性」，強調義大利簡單的料理注重當季食材、新鮮產品與減少浪費，多樣性則體現在區域飲食差異及移民等文化影響。

羅馬Osteria da Fortunata餐廳的義大利麵師傅倫齊（Francesco Lenzi）說：「對我而言，義大利料理是最棒的，頂級。第一名。沒有什麼能比得上。有人說『不，義大利麵起源於中國』，好吧，但我們將麵食變成全球現象。今天無論走到哪裡，每個人都知道spaghetti，每個人都知道pizza。」

義大利在UNESCO非物質文化遺產名錄中已有13項文化項目，包括西西里木偶劇、克雷莫納小提琴工藝，以及季節性放牧的遷徙習俗（transhumance）。

義大利此前也有兩項與飲食相關的認定，包括2013年的「地中海飲食」（涵蓋義大利及其他6國），以及2017年對那不勒斯披薩師傅的認可。

