    首頁 > 國際

    「小魚醬油」不環保遭澳洲南澳禁用 日本製造商急改用紙包裝

    2025/12/10 23:33 編譯張沛元／綜合報導
    澳洲南澳地區今年9月以環保為由、禁用以塑膠小瓶盛裝的醬油，遠在日本的小魚醬油製造商已趕忙採取因應對策。（法新社）

    繼澳洲的1個州今秋宣布禁用裝在小魚造型塑膠瓶的醬油後，專門生產這種外帶壽司專用「小魚醬油」的日本製造商已緊急採取因應對策，以防「禁魚令」擴大危及該公司的生存。

    今年9月，南澳（South Australia）地區當局以不符環保為由，立法禁用這種隨處可見其塑膠瓶的「小魚醬油」。儘管禁令是針對盛裝醬油的塑膠小瓶，無論魚形或豬形都被禁，但南澳當局的新聞稿標題與官方發言，似乎都特別強調與針對魚形瓶。

    這讓總部位於日本大阪、1957年以Luncharm為品牌推出全球首款「小魚醬油」的「旭創業」，不得不迅速採取行動。「旭創業」的醬油小瓶不只有小魚造型，也有小豬造型；但該公司專務森浩幸說，就算是用無尾熊造型的塑膠小瓶裝醬油，應該也不行。

    森浩幸指出，銷往澳洲的Luncharm醬油小瓶達1.1億個，佔該公司海外出貨總量的3分之1；有鑑於重度依賴澳洲市場，一旦南澳地區的禁令擴及全澳洲，勢必陷「旭創業」於攸關生死存亡的重大危機。

    而「旭創業」的因應之道，就是迅速準備與派發紙包式的醬油給客戶，盼能藉此克服南澳禁令所造成的阻礙。此外，「旭創業」也正加快腳步，推動1項使用生物可分解塑膠來製造醬油小瓶的計畫；但考慮到環保版塑膠小瓶的耐用性以及對瓶中醬油的潛在影響，該公司目前尚無計畫立即全面改用環保版新瓶。

    環保版新瓶的另一障礙是生產成本。由於外帶壽司專用的「小魚醬油」通常是供客人免費自取，壽司店業者勢必無法接受「小魚醬油」價格飆漲。

