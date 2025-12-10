為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    和平協議、安全保證、戰後重建 烏克蘭3軌架構回應停戰方案

    2025/12/10 23:23 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基（左）8日在英國首相府，與英國、德國和法國領袖會談。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）8日在英國首相府，與英國、德國和法國領袖會談。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，烏國與其夥伴國家正研擬3份文件，作為當前外交斡旋終結俄羅斯侵略戰爭的基礎。這3份文件涵蓋和平協議架構、安全保證和戰後重建規劃。

    《基輔獨立報》報導，澤倫斯基9日向記者表示，和平協議架構源自先前美俄草擬的28點和平方案，經過烏國與美國會談後，縮減為20點，他形容這份修改版本「是一套持續演變中的架構」，必須反映「烏克蘭、歐洲和世界的利益」。

    第二份文件聚焦安全保證，澤倫斯基說，針對這部分，基輔準備與美國和歐洲夥伴共同擬定，他強調，安全保證依然是所有談判的核心。但是他也承認，美國「還沒有準備好看到烏克蘭進入北大西洋公約組織（NATO）」，基輔當前優先要務，是獲得歐洲「志願者聯盟」國家、美國尤其關鍵，建立有效的安全保證。第三份文件處理烏克蘭重建問題，澤倫斯基指出，這攸關國家未來規劃，即使戰爭尚未結束。

    澤倫斯基是聽取烏國談判團隊簡報日前在倫敦與歐洲各國國安顧問會商結果後，提出上述說法。他8日與英國、法國和德國領袖會面後重申，烏克蘭不會同意以割讓領土換取和平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播