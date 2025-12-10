為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    恐怖韓男妒火攻心 朝熟睡妻潑滾水：變醜就不會離開我！

    2025/12/10 23:46 即時新聞／綜合報導
    韓夫因妒念潑熱水致妻燙傷，引發社會譁然。（擷取自臉書@Olay Somruethai）

    韓夫因妒念潑熱水致妻燙傷，引發社會譁然。（擷取自臉書@Olay Somruethai）

    近日南韓發生了一件令人震驚的家暴事件，一名韓籍男子因擔心泰籍妻子出軌，晚上趁她熟睡時，故意將滾燙熱水潑至她的臉部，導致多處燙傷，事件曝光後，瞬間引發泰、韓兩國網友的強烈關注。

    綜合外媒報導，一名泰籍女子（3日）於「在韓泰國人」的臉書社團發文求助，並表示自己在韓國遭到韓籍丈夫家暴，想尋求免費的翻譯服務協助，以便與當地警方溝通，進行法律訴訟。

    只見女子上傳的照片中，她的臉部包滿紗布，裸露的皮膚也呈現多處腫脹。據女子描述，丈夫趁她熟睡時，突然將滾燙的熱水淋向其臉部，並威脅「如果你的臉受傷了，你就哪兒也去不了」。後來丈夫向她坦白，他想毀掉女子的容貌是因為害怕妻子離開他，投入其他男人的懷抱。

    然而女子的這篇貼文爆紅後，她的遭遇瞬間在韓國的泰國居民群中迅速傳開，泰國媒體也特別對此案進行了報導。目前女子已準備向丈夫進行訴訟離婚，並在網路上也有許多人為受害女子打抱不平。截至9日，已為她募集到了420萬韓元（約8.9萬元新台幣）的治療費用，而她本人目前則仍在韓國的醫院接受治療。

