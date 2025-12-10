為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國會CECC報告關注遭中國判刑政治犯 「台獨頭目」楊智淵在列

    2025/12/10 23:22 中央社
    前台灣民族黨副主席、社運人士楊智淵遭中國指控是「台獨頭目」，判刑9年。（資料照）

    前台灣民族黨副主席、社運人士楊智淵遭中國指控是「台獨頭目」，判刑9年。（資料照）

    美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）今天發布年度報告，列出部分因行使人權而遭北京當局拘留或判刑的政治犯案例，台灣社運人士楊智淵也在內。報告敦促美國國會議員及行政部門和中方官員會晤時為這些人士發聲。

    CECC是美國國會2000年10月依法成立的獨立委員會，負責監察中國人權狀況及法治發展；委員會每年須向美國總統及國會提交年度報告。CECC由美國聯邦參、眾議員與官員組成。

    CECC主席、共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）及共同主席、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）在聲明中表示，CECC年度報告揭露中國的人權侵害，確保政治犯不被遺忘，暴行被記錄下來。

    報告寫道，美國國會議員及行政部門被鼓勵參考CECC的政治犯資料庫，以取得個人或群體政治犯的最新資訊。CECC最新年度報告中的關注案例凸顯一小部分因和平行使國際公認的人權而被中國當局拘留或判刑的個人，包括台灣社運人士楊智淵。

    報告敦促美國國會議員及行政部門在與中國政府及中共官員的會晤中，為這些人士發聲。

    楊智淵於2022年8月在浙江溫州被以「長期從事台獨分裂活動、涉嫌危害國家安全」罪名實施刑事拘傳審查；去年8月，他被以「分裂國家」罪名判刑9年。

    對於中共以「分裂國家」罪名判處楊智淵有期徒刑9年，台灣陸委會當時提出嚴厲譴責並表示，中共指控楊智淵的罪名，其實是在指控絕大多數台灣人的生活日常，中共目的是利用這個案子恫嚇全台民眾，行長臂管轄之實。

    楊智淵在2019年接任台灣民族黨副主席，曾代表一邊一國行動黨於2020年參選新北市永和區（含中和區17里）立委。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播