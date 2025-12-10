為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    羅浮宮珠寶竊案 調查報告：差30秒就能阻止小偷得逞

    2025/12/10 22:09 中央社
    法國羅浮宮10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。今天公布的調查顯示，竊賊逃逸30秒後，警方和保全就抵達現場，本有可能人贓俱獲。（路透檔案照）

    法國羅浮宮10月發生竊案，價值連城的王冠珠寶至今下落不明。今天公布的調查顯示，竊賊逃逸30秒後，警方和保全就抵達現場，若非維安疏失未及時改善，本有可能人贓俱獲。

    法新社報導，羅浮宮博物館（Louvre Museum）在光天化日下發生竊案令當局難堪，文化部下令展開調查，並於今天公布報告。

    報告內容指出，10月19日星期日案發當天上午，竊賊闖入現場時，附近2支監視攝影機只有1支在運作。

    這份在法國參議院文化委員會披露的報告並提到，保全監控室的監控螢幕也不足，無法及時掌握各路影像。而在警報響起後，由於協調不良，導致警方一開始被派往錯誤地點。

    文化委員會主席拉馮（Laurent Lafon）在聽證會開場時表示：「調查凸顯出博物館本身及其主管機關在維安問題上的全面失職。」

    其中一項最令人震驚的發現，是竊賊離開30秒後，警方與私人保全就抵達現場。調查負責人寇賓（Noel Corbin）告訴參議員：「差個30秒，（私人保全公司）塞科利達（Securitas）的警衛，或是開車來的警察，就有可能阻止竊賊脫逃。」

    他表示，如果配備現代化監視攝影系統，或是被竊賊拿手持砂輪機切開的門板用了強化玻璃，抑或是內部協調做得更好，都有可能阻止價值約1億200萬美元的王冠珠寶被竊。這些珠寶至今仍未尋獲。

    羅浮宮館方看過的幾份評估報告早已點出維安風險，包括幾年前珠寶業者梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）專家所做的稽查。那份報告點名今年竊賊犯案時使用的陽台是安全死角，可以用伸縮梯進入，而這跟後來的案件發展完全吻合。

    寇賓證實，現任羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）對前館長馬蒂內茲（Jean-Luc Martinez）下令進行的這項稽查並不知情，「相關建議未被採納，其實本可防止這次失竊」。他並補充道，2任由政府指派的管理者之間缺乏協調。

    警方認為，已逮捕的4名竊賊就是全部作案者。當時竊賊總共花了10分鐘左右，就在阿波羅長廊（Apollo Gallery）完成竊案，隨後騎乘重機逃逸。

    外界早就要求戴卡赫辭職，今天調查報告公布後，她有可能面臨更大壓力。

