若不配合就制裁 路透：美政府要求ICC修規約不查川普

根據《路透》10日獨家報導，美國川普政府希望國際刑事法院（ICC）修改創立文件「羅馬規約」（Rome Statute），確保該法院不會調查川普及其政府高層官員，透露此事的1名川普政府官員說，若國際刑事法院拒絕，美國將祭出新制裁。

這名官員表示，若國際刑事法院未在美方這項要求和另外2項訴求上採取行動，華府或許會懲罰更多ICC官員、甚至制裁該法院本身。另外2項訴求為撤銷就加薩戰爭對以色列領袖的調查，以及正式結束2020年起對美軍在阿富汗行動的調查。這名要求匿名的川普政府官員說，華府已將這些訴求傳達給國際刑事法院的美國盟邦成員國，向法院表達立場。

為了迫使國際刑事法院撤銷前述有關加薩戰爭、阿富汗的相關指控，美國今年稍早已經制裁ICC法官、檢察官在內9名官員。再度制裁國際刑事法院，將大幅升高美國對ICC的施壓行動。包括共和黨和民主黨在內，美國官員長期批評該法院侵犯美國主權。

美國並非「羅馬規約」締約國，該規約賦予ICC起訴國家元首的權力。修改羅馬規約需要3分之2締約國批准，為了配合美國要求而對羅馬規約進行任何修改，過程都將緩慢而且困難。

該名美國政府官員並未說明，川普政府擔心什麼問題可能遭ICC調查，但指出，國際法律圈「公開的談論」談到，ICC有可能在2029年川普任期屆滿後，將矛頭指向川普和他的高層官員，「這是無法令人接受的，我們不會讓這種事情發生」。

