又傳Il-76運輸機墜毀 俄軍短短3天3架軍機失事 疑「全部罹難」

一架俄軍Il-76在蘇丹港墜毀。Il-76示意圖，非出事軍機。（路透檔案照）

俄羅斯空軍近期飛安事故頻傳！繼號稱世界最大渦輪螺旋槳飛機的「安東諾夫-22」（An-22）重型軍用運輸機9日失事，今天（10日）又傳出非洲東北部蘇丹共和國一架俄軍「伊爾-76」（Il-76）運輸機墜毀，據稱機組人員全數罹難。

綜合外媒報導，長期介入蘇丹內戰的俄羅斯，2019年就與蘇丹簽訂在紅海南岸蘇丹港（ Port Sudan）建立軍事基地的協議，因此他在該港口設有據點。今天有2名蘇丹政府軍消息人士告訴《法新社》，一架伊爾-76運輸機昨天在接近蘇丹港奧斯曼迪格納空軍基地（Osman Digna Airbase）時突然墜毀，研判可能是技術故障，未發現外力干擾的跡象。

消息人士表示，該架伊爾-76機組人員全數罹難，但沒有透露具體人數。知名東歐獨立媒體《NEXTA》今天下午曝光疑似是墜毀後的照片，顯示事發時間為9日晚間，地面有大片火光，一群人正在救火。該照片真實性還有待確認。

9日還有一架疑似隸屬於俄國防部的安東諾夫-22在伊萬諾沃州（Ivanovo）富爾馬諾夫區（Furmanovsky district）一處水庫墜毀，救援人員只在水中發現飛機殘骸，判斷機上7名人員恐全數罹難。

另外，一個俄羅斯退役空軍創建的Telegram在8日傳出消息，指本週日（7日）一架「蘇愷-34」（Su-34）軍機停入機庫時，緊急逃生用的彈射座椅異常啟動，機上的飛行員和領航員直接被彈起來，重重地撞在機庫天花板，最後重傷不治。

A Russian Il-76 has crashed in Sudan — Al Bawaba reports



The Russian transport aircraft went down west of Port Sudan.



According to preliminary information, the cause appears to be a technical malfunction. No signs of external interference were found.



The plane crashed during… pic.twitter.com/PdFWKo6mQ4 — NEXTA （@nexta_tv） December 10, 2025

9日一架俄軍Il-76在蘇丹港墜毀，機組人員全數罹難，但還不清楚具體人數。（圖翻攝自X：@nexta_tv）

9日一架An-22失事，7人恐全數罹難。An-22示意圖，非出事軍機。（路透檔案照）

7日一架Su-34發生彈射座椅故障事故，2名機上人員重傷身亡。Su-34示意圖，非出事軍機。（路透檔案照）

