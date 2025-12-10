為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    又傳Il-76運輸機墜毀 俄軍短短3天3架軍機失事 疑「全部罹難」

    2025/12/10 21:51 即時新聞／綜合報導
    一架俄軍Il-76在蘇丹港墜毀。Il-76示意圖，非出事軍機。（路透檔案照）

    一架俄軍Il-76在蘇丹港墜毀。Il-76示意圖，非出事軍機。（路透檔案照）

    俄羅斯空軍近期飛安事故頻傳！繼號稱世界最大渦輪螺旋槳飛機的「安東諾夫-22」（An-22）重型軍用運輸機9日失事，今天（10日）又傳出非洲東北部蘇丹共和國一架俄軍「伊爾-76」（Il-76）運輸機墜毀，據稱機組人員全數罹難。

    綜合外媒報導，長期介入蘇丹內戰的俄羅斯，2019年就與蘇丹簽訂在紅海南岸蘇丹港（ Port Sudan）建立軍事基地的協議，因此他在該港口設有據點。今天有2名蘇丹政府軍消息人士告訴《法新社》，一架伊爾-76運輸機昨天在接近蘇丹港奧斯曼迪格納空軍基地（Osman Digna Airbase）時突然墜毀，研判可能是技術故障，未發現外力干擾的跡象。

    消息人士表示，該架伊爾-76機組人員全數罹難，但沒有透露具體人數。知名東歐獨立媒體《NEXTA》今天下午曝光疑似是墜毀後的照片，顯示事發時間為9日晚間，地面有大片火光，一群人正在救火。該照片真實性還有待確認。

    9日還有一架疑似隸屬於俄國防部的安東諾夫-22在伊萬諾沃州（Ivanovo）富爾馬諾夫區（Furmanovsky district）一處水庫墜毀，救援人員只在水中發現飛機殘骸，判斷機上7名人員恐全數罹難。

    另外，一個俄羅斯退役空軍創建的Telegram在8日傳出消息，指本週日（7日）一架「蘇愷-34」（Su-34）軍機停入機庫時，緊急逃生用的彈射座椅異常啟動，機上的飛行員和領航員直接被彈起來，重重地撞在機庫天花板，最後重傷不治。

    9日一架俄軍Il-76在蘇丹港墜毀，機組人員全數罹難，但還不清楚具體人數。（圖翻攝自X：@nexta_tv）

    9日一架俄軍Il-76在蘇丹港墜毀，機組人員全數罹難，但還不清楚具體人數。（圖翻攝自X：@nexta_tv）

    9日一架An-22失事，7人恐全數罹難。An-22示意圖，非出事軍機。（路透檔案照）

    9日一架An-22失事，7人恐全數罹難。An-22示意圖，非出事軍機。（路透檔案照）

    7日一架Su-34發生彈射座椅故障事故，2名機上人員重傷身亡。Su-34示意圖，非出事軍機。（路透檔案照）

    7日一架Su-34發生彈射座椅故障事故，2名機上人員重傷身亡。Su-34示意圖，非出事軍機。（路透檔案照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播