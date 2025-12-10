為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    25歲外送男曝5年拚出600萬 超狂存錢術全說了

    2025/12/10 19:30 即時新聞／綜合報導
    25歲年輕人透露每天除吃飯睡覺外，全都用來跑外送才辛苦存下600萬元。示意圖。（資料照）

    25歲年輕人透露每天除吃飯睡覺外，全都用來跑外送才辛苦存下600萬元。示意圖。（資料照）

    近日中國一名外送員公開自己長達5年的收入紀錄，立刻掀起網路熱議。他透露，自己在上海奔波接單多年，累積總收入約140萬人民幣（約新台幣618萬元），扣掉基本生活費後，帳上仍存下112萬人民幣（約新台幣494萬元），驚人的存款數字引來大批網友關注。

    綜合中媒報導，外送員名叫張學強，今年25歲，大約在5年前，他因早餐店經營失利，一口氣背上5萬元人民幣（約新台幣22萬元）債務，為了儘快還清，只能毅然投入外送行列。他透露，平常為了長時間騎車與送餐的體力，他每天堅持睡滿8.5個小時，除了過年以外幾乎全年無休。工作從上午10點40分一路忙到凌晨1點，能休息的時間只有抽空塞進去的用餐時刻。

    張學強也坦言，這5年來他的生活幾乎被壓到最精簡，只要能省的開銷一律壓到最低，靠著高度自律才一點一滴累積出今天這筆亮眼存款。他坦言，能靠自己的勞力不僅還清債務，還存下可觀積蓄，讓他感到相當踏實且開心，家中還有一名在外工作的弟弟，而這筆存款他目前尚未告訴家人，心裡已悄悄打算再投入早餐店創業，「之前跌過一次，我不甘心，還想再拚一次」。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「算一下年收是140萬，每年約28萬（約新台幣123萬元），一年算360天每天800元（約新台幣3500元）左右，一天需要幾個小時送多少才能完成啊，而且不是時時刻刻都有單子」、「生活不易，但每個人都有自己的閃光點」、「只要肯吃苦，總會過上好日子的」。

