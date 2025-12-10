中俄軍機又無預警在日韓附近聯合巡航 日韓關切抗議

日本防衛大臣小泉進次郎10日表示，中俄軍機無預警9日在日韓附近聯合巡航，意在向日本大秀武力。圖為小泉9日在國會發言。（彭博社）

針對日昨中國與俄羅斯的軍機無預警在南韓與日本附近進行聯合巡邏、迫使日韓緊急派遣戰機升空因應，首爾與東京10日反應激烈，其中南韓已分別對中俄駐韓武官提出抗議，日本則是就國安受威脅向中俄表達「嚴重關切」。

日本防衛大臣小泉進次郎10日X上發文指出，中俄轟炸機聯合巡航「顯然意在向我國大秀武力」；日本內閣官房長官木原稔則表示，日本已「透過外交管道就日本國家安全向中國以及俄羅斯表達嚴重關切」。

中國官媒10日報導，中國國防部發言人張曉剛在被問到日方憂心中俄戰機聯合空中戰略巡航威脅日本國安時，並未正面答覆，僅證實中俄空軍9日確實在東海與太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航，並稱此為年度合作計畫內項目。

同日，南韓的國防部表示，已通過外交管道向中俄表示嚴正抗議；南韓國防部國際政策官李光錫（Lee Kwang-suk，譯音）10日上午分別致電中國與俄羅斯駐南韓大使館的國防武官表示抗議。

南韓指出，9日有7架俄國軍機與2架中國軍機先後進入南韓東部與南部防空識別區，隨後脫離，未進入南韓領空；俄軍進入東部的鬱陵島與獨島（與日本有主權爭議，日稱竹島）上空防空識別區，共軍則進入南部的離於島（與中國有主權爭議，中稱蘇岩礁）上空防空識別區，之後中俄軍機在日韓之間的日本對馬島上空會合。

日方則說，9日有2架俄羅斯Tu-95核戰略轟炸機從日本海飛到東海，與2架中國轟6（H-6）轟炸會合，然後進行1趟「環日」聯合飛行。

中俄自2019年以來常以聯合演習為由，在未事先通知的情況下派遣軍機進入南韓的防空識別區。去年11月，5架共軍與6架俄機飛越南韓防空識別區，首爾因此緊急出動戰機攔截；2023年6月與12月，以及2022年5月與11月，也曾發生類似事件。

