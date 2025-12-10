中俄核轟炸機繞飛引爆外交戰！ 日韓震怒召見武官 痛批「武力示威」

中俄軍機9日執行聯合巡航，引發日韓兩國強烈抗議並緊急升空戰機攔截。（取自防衛省統合幕僚監部X）

針對中國與俄羅斯軍機9日執行聯合巡航、繞行日本周邊一事，東北亞外交局勢於週三（10日）急遽升溫。南韓與日本政府10日同聲表達強烈憤怒，不僅證實已緊急升空戰機攔截，更同步透過外交管道向北京與莫斯科發出嚴正抗議。日本防衛大臣公開痛批，中俄此舉是針對日本的「武力示威」；南韓更直接召見兩國國防武官表達不滿。

據《法新社》報導，日本防衛省證實，兩架俄羅斯Tu-95核戰略轟炸機與兩架中國H-6轟炸機，9日在東海會合後執行了繞行日本的飛行任務。對此，日本防衛大臣小泉進次郎10日在社群平台X上發文，直指中俄轟炸機的聯合行動「顯然是意圖針對我國進行武力示威」。

日本內閣官房長官木原稔隨後證實，東京已透過外交管道，向中國與俄羅斯轉達了日本對國家安全的「嚴重關切」。分析指出，日本此次反應激烈，背景在於中日關係近期因台灣問題急遽惡化。日本首相高市早苗上月暗示若中國攻台將軍事介入，引發北京不滿；此次中俄軍機動作被視為對日本挺台立場的直接軍事施壓。

南韓方面也採取了強硬的外交處置。首爾國防部指出，中俄戰機9日闖入了南韓防空識別區（KADIZ）。南韓軍方除當下派遣戰機升空採取戰術措施外，更於10日分別召見中國與俄羅斯的駐韓圖防武官，針對軍機入侵一事提出正式抗議，要求防止類似事件重演。

南韓國防部國際政策局局長李光錫（Lee Kwang-suk，音譯）強調，軍方將依據國際法，對鄰國飛機在KADIZ內的活動採取積極反制措施。

面對日韓的強烈抗議，北京當局證實這是根據「年度合作計畫」進行的演習；莫斯科則稱之為「例行演習」，並指巡航持續了8小時，期間有外國戰機伴飛。自2019年以來，中俄已多次在未事先通知的情況下，以聯合演習名義飛入日韓周邊空域，顯示這種軍事施壓已成常態化手段。

