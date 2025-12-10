親中派大敗！宏國總統崩潰罵大選舞弊 她酸：就真的做很爛齁！

與台灣斷交的宏都拉斯總統卡斯楚。（法新社）

宏都拉斯總統大選開票逾一週，截至9日已完成99.4%計票，主張與台灣重新建交的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）及自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數呈拉鋸態勢。至於主張繼續深化與中國合作、執政的自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則被狠甩在後頭，親中勢力在這次大選敗局已定，但現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）不想認帳，指控美國總統川普介選，跳腳稱大選有弊。對此，財經網紅胡采蘋吐槽，「你就真的做得很爛！」

胡采蘋今天（10日）在臉書發文，「宏都拉斯總統大選開票到第十天，終於開出了99%的選票，川普力挺的、主張跟台灣復交的親台總統候選人Nasry Asfura，他目前以四萬多票（差距）領先另一個也要跟台灣建交的在野黨候選人。而執意要跟台灣斷交、跟中共建交，然後貿易逆差被中國成功擴大，白蝦產業崩潰、咖啡莊園受創的宏都拉斯執政黨候選人，目前只得了19%選票，真的很療癒。」

接著她酸：「箱底沒有票就算了，執政黨竟然還站出來大罵選舉舞弊、美國介選、計票系統被竄改、計票單跟開出來的結果不一樣。你就真的做得很爛，事前宏國的民調跟蓋洛普的民調都說你會輸，你們偏不信，自己做假民調做到自己都以為會當選，票開不出來就大罵選舉舞弊，這是不是太熟悉的畫面了。天哪這真的好療癒，我這輩子都沒想過我會這麼關心一個中美洲國家的大選。」

