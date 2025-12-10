為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    殺無赦！辣手摧花案引爆眾怒 吉爾吉斯考慮恢復死刑

    2025/12/10 16:58 編譯張沛元／綜合報導
    吉爾吉斯總統賈帕洛夫支持恢復死刑。圖為11月30日吉國國會大選當天，賈帕洛夫投完票後對媒體發言。（美聯社）

    中亞國家吉爾吉斯的憲法法庭10日開始審理1項獲得總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）支持、啟動修憲程序將讓吉國恢復死刑的法案。聯合國人權事務高級專員已表示，反對吉國恢復死刑。

    吉爾吉斯憲法法庭表示，根據該法案，對犯下「特別嚴重的兒童性犯罪」與「強姦致死」的罪犯，可處以死刑。賈帕洛夫今年10月曾說，憲法法庭若裁定新法案合憲，該法案將被送回國會，以便就修改吉國憲法第25條舉行公投。目前並不清楚憲法法庭何時會做出裁決。

    吉爾吉斯在1991年脫離前蘇聯獨立後，一度保有前蘇聯時代的刑法，包括死刑；1998年，吉爾吉斯最後1次執行死刑，此後暫行執行死刑，2007年經修憲徹底廢死。目前，吉爾吉斯憲法第25條明文規定禁止死刑。

    賈帕洛夫之所以提議恢復死刑，在於今年9月發生的1起1名17歲少女遭到姦殺、引發吉爾吉斯全國眾怒的慘案。吉爾吉斯一度被視為中亞地區民主化程度最高的前蘇聯附庸國之一，但自2021年賈帕洛夫上台以來，多個人權組織譴責吉國局勢惡化。

    聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）10月時曾說，吉爾吉斯恢復死刑將「嚴重違反國際法」；吉國人權組織則表示，吉爾吉斯需要改善刑事調查與警察訓練。

