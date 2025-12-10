為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    韓高鐵開到一半車窗突破 列車人員僅以膠帶黏補讓外界看傻

    2025/12/10 18:44 即時新聞／綜合報導
    近日南韓有民眾搭高鐵發現車窗破損，列車人員竟然只以膠帶和布料隨意修補。（圖翻攝自X）

    近日南韓有民眾搭高鐵發現車窗破損，列車人員竟然只以膠帶和布料隨意修補。（圖翻攝自X）

    近日南韓有民眾搭高鐵發現車窗破損，列車人員竟然只以膠帶和布料隨意修補，引發安全疑慮。該照片曝光後，引發韓國社會關注，負責營運的韓國鐵道公社（Korail）趕緊跳出來發聲。

    根據韓《中央日報》報導，本月8日下午，一位搭乘KTX-215次列車的乘客，在3號車廂發現列車外窗中間的「假面板」（dummy panel）疑因行駛過程中遭飛濺碎石砸中裂開，列車人員僅以膠帶和布料將裂縫處遮蓋當作臨時補救，且該名乘客拍下的照片顯示，在列車抵達首爾站時，遮蓋物已基本破損，但列車還是繼續高速行駛，乘客質疑恐影響行駛安全。

    這件事情曝光後引發外界討論，韓國鐵道公社還原事發經過，表示當天列車從慶尚北道浦項開往首爾途中，軌道上有塊碎石擊中3號車廂車窗之間的假面板導致破裂，但因為受損面板背後有鋁質層結構，因此他們判斷「對列車運行安全不造成影響」，所以才暫時用膠帶和布料進行臨時修補，之後返回維修站修復。

    近日南韓有民眾搭高鐵發現車窗破損，列車人員竟然只以膠帶和布料隨意修補。（圖翻攝自X）

    近日南韓有民眾搭高鐵發現車窗破損，列車人員竟然只以膠帶和布料隨意修補。（圖翻攝自X）

