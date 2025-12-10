耶誕帽、馴鹿全禁止！中國多地學校「一刀切」封殺耶誕節

中國北京民眾在耶誕樹前拍照慶祝。（歐新社）

中國政府近年來擴大箝制外國文化影響力，隨著耶誕節即將到來，除了上海、北京等大城市之外，部分地區也開始以「不應盲從外國文化」、「弘揚中國自身傳統」等理由，封殺與耶誕節有關的大小事物，特別是針對校園和社群平台。

「李老師不是李老師」近日在X平台接連發文披露，湖北省一名學生於8日發文稱，學校老師在班級群組中提醒所有學生，特別是班級幹部，不得在朋友圈、QQ空間、短影音平台等發布與平安夜、耶誕節相關的內容。

無獨有偶，9日浙江省也有學校發出通知，全面禁止學生慶祝耶誕節。學校要求學生在個人社群平台嚴禁使用耶誕帽、耶誕樹、馴鹿等「典型西方節日元素」作為大頭照、背景或表情符號；並嚴禁在耶誕節等西方宗教性節日當天，於社群媒體發布或轉發任何形式的節日慶祝圖文。

同時，在公共宣傳平台方面，該學校嚴禁以任何形式推送、宣傳、炒作耶誕節等西方宗教性節日內容，也不得以此為由開展聯誼活動。校方明言，違反規定者將進行嚴肅批評教育，並視情節影響其評優及考核，同時呼籲全體團員青年應自覺傳承中華優秀傳統文化，共同營造健康的校園網絡文化氛圍。

更嚴格的是，山東某大學在例會上直接以影響評優評獎和未來發展為黨員的資格作為威脅，要求學生不允許使用帶有小紅帽的頭貼，不允許慶祝耶誕節，並要求部分頭貼不合適的學生進行更換。

消息曝光後，迅速引發中國網友的不滿與嘲諷。許多網友留言質疑：「紅色耶誕帽是中國紅，白色毛絨材質顯得清冷高貴，特別符合我的氣質，我就是這樣一個追求時尚潮流的人，你們歷史課本沒教過你們要開眼看世界嗎」、「公元紀年還是用耶穌出生那年當元年，他們怎麼好意思用呢」、「其實我覺得是對自己的文化不自信」、「為什麼要抵制耶誕節呢？這個節日會讓大家都開開心心的」。

