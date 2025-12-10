為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    青森強震台灣旅客「急護電視」獲讚 小粉紅狂酸：想炫耀素質很好？

    2025/12/10 16:38 即時新聞／綜合報導
    日本青森外海發生規模7.5強震後，當地電視媒體提醒民眾注意海嘯警報。（法新社）

    日本青森外海發生規模7.5強震後，當地電視媒體提醒民眾注意海嘯警報。（法新社）

    日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，一群台灣旅客在飯店內臨危不亂、用身體護住電視機的畫面在社群平台瘋傳，引發台日網友熱議。然而，這股溫馨景象傳到中國後，卻遭大批中國網友以尖酸刻薄的言論嘲諷，不僅質疑台灣人的動機，更出現幸災樂禍、集體「祝賀」地震發生的負面言論。

    網傳影片顯示，一群台灣旅客在飯店房間遭遇劇烈地震時，現場物品不斷傾倒。其中兩人下意識衝上前，一左一右地扶住電視螢幕，避免其倒下摔壞，隨後將電視輕輕搬到地面平放。這段展現台灣人高素質與貼心的畫面，觀看次數已突破數百萬，同時獲得大批日本網友讚賞。

    然而，台灣人的貼心表現傳到中國社群平台微博及小紅書後，卻引來許多留言嘲諷：「腦袋有坑」、「那麼喜歡去日本，風險也得自己承擔」、「台灣電視很貴嗎？」、「是不想賠錢嗎」、「真是愛鬼子」、「這不是無知寒酸缺乏應急教育嗎？遇到地震肯定是第一時間自救和救人啊」、「又是感動全日本，逼哭全日本人」、「是想炫耀台灣人素質很好嗎？」、「這種時候不逃命，保護電視是什麼操作？」

    不過，部分中國網友也給予理性回應：「人的本能反應而已」、「電視摔壞有可能造成危險，如果是花瓶也一樣會去扶著」、「第一是本能反應，第二就是個人素質」、「沒遇過地震的人對常常遇到地震的人說教」、「不用質疑地震滿滿經驗的台灣人」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播