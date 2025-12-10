青森強震台灣旅客「急護電視」獲讚 小粉紅狂酸：想炫耀素質很好？

日本青森外海發生規模7.5強震後，當地電視媒體提醒民眾注意海嘯警報。（法新社）

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，一群台灣旅客在飯店內臨危不亂、用身體護住電視機的畫面在社群平台瘋傳，引發台日網友熱議。然而，這股溫馨景象傳到中國後，卻遭大批中國網友以尖酸刻薄的言論嘲諷，不僅質疑台灣人的動機，更出現幸災樂禍、集體「祝賀」地震發生的負面言論。

網傳影片顯示，一群台灣旅客在飯店房間遭遇劇烈地震時，現場物品不斷傾倒。其中兩人下意識衝上前，一左一右地扶住電視螢幕，避免其倒下摔壞，隨後將電視輕輕搬到地面平放。這段展現台灣人高素質與貼心的畫面，觀看次數已突破數百萬，同時獲得大批日本網友讚賞。

然而，台灣人的貼心表現傳到中國社群平台微博及小紅書後，卻引來許多留言嘲諷：「腦袋有坑」、「那麼喜歡去日本，風險也得自己承擔」、「台灣電視很貴嗎？」、「是不想賠錢嗎」、「真是愛鬼子」、「這不是無知寒酸缺乏應急教育嗎？遇到地震肯定是第一時間自救和救人啊」、「又是感動全日本，逼哭全日本人」、「是想炫耀台灣人素質很好嗎？」、「這種時候不逃命，保護電視是什麼操作？」

不過，部分中國網友也給予理性回應：「人的本能反應而已」、「電視摔壞有可能造成危險，如果是花瓶也一樣會去扶著」、「第一是本能反應，第二就是個人素質」、「沒遇過地震的人對常常遇到地震的人說教」、「不用質疑地震滿滿經驗的台灣人」。

