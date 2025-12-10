玻利維亞右翼新政府改變策略 恢復與以色列外交關係

玻利維亞新成立的右翼政府9日宣布，恢復與以色列的外交關係。圖為玻利維亞總統帕茲。（美聯社）

玻利維亞前左翼政府2年前切斷與以色列的外交關係，原因是不滿以色列對加薩的軍事行動。玻利維亞新成立的右翼政府9日宣布，恢復與以色列的外交關係。

根據《美聯社》報導，玻利維亞外交部長阿拉馬約（Fernando Aramayo）9日在美國華盛頓特區會見了以色列外交部長薩爾（Gideon Saar），並簽署1份聲明，同意恢復雙邊關係。

玻利維亞外交部在會晤過後發表聲明稱，此次關係緩和是保守派總統帕茲（Rodrigo Paz）新外交政策戰略的一部分，代表著信任、智慧合作以及兩國間一直存在，但如今以現代視角重新煥發活力關係的回歸。

在會晤的前一天，薩爾宣布將與阿拉馬約會晤，並感謝玻利維亞取消了以色列的簽證限制。

薩爾還表示，帕茲10月19日從總統大選中獲勝後，他曾與帕茲通話，表達「以色列希望與玻利維亞開啟關係新篇章」的願望。

帕茲上個月就職總統，結束了「爭取社會主義運動」（MAS）的長期統治。該黨創立者莫拉萊斯（Evo Morales）2006年成為玻利維亞首位原住民總統，他上任後驅逐以色列大使，並因與伊朗共同敵視美國和以色列而與伊朗走近。

莫拉萊斯2019年的連任引發爭議，最後在軍方壓力下辭職。1個右翼臨時政府接管政權，恢復與美國和以色列的全面外交關係。

之後2020年的選舉使「爭取社會主義運動」重掌政權，當選總統的阿爾斯（Luis Arce）2023年再次因以色列在加薩的軍事行動而斷絕與以色列的關係。

