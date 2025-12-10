要空襲了？2架F-18戰機飛進委內瑞拉領空 川普施壓再升級

2架F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機入侵委內瑞拉領空。（法新社）

美國與委內瑞拉關係持續緊張，美國總統川普更揚言動用軍事手段，傳出2架F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機入侵委內瑞拉領空，在委內瑞拉領空內停留了至少40分鐘。

軍聞網站「The War Zone」報導，線上飛行追蹤網站「Flightradar24」的數據顯示，2架美國海軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機在當地時間9日中午飛入委內瑞拉灣中心地帶，並在委內瑞拉領空內停留了約40分鐘，隨後向北飛行離開該地區。

「The War Zone」指出，這次行動標誌著川普政府對委內瑞拉馬杜羅政權持續數月的「極限施壓」行動的又一次升級。

目前尚不清楚「超級大黃蜂」戰機在執行任務期間的起飛地點。不過，該型號的飛機目前都部署美國海軍的福特級航空母艦「傑拉爾德‧R‧福特號」（USS Gerald R. Ford -CVN-78）上，該航空母艦自上個月以來一直在該地區航行。

Topping our most track flights list right now: a pair of US Navy F/A-18s over the Gulf of Venezuela. https://t.co/pCIB1qQdSg pic.twitter.com/8Nt548B0mB — Flightradar24 （@flightradar24） December 9, 2025

