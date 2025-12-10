網讚高市早苗支持率好的誇張 鄉民：對中積怨已久、雷達鎖定軍機令人不爽

中國與日本關係持續緊張，但近期日本民調顯示，日本首相高市早苗的支持率反而節節攀升，衝破75%，對此有PTT鄉民發文直呼「高市早苗的支持率真的好誇張 」。（美聯社）

中國與日本關係持續緊張，但近期日本民調顯示，日本首相高市早苗的支持率反而節節攀升，衝破75%，對此有PTT鄉民發文直呼「高市早苗的支持率真的好誇張」，其他鄉民在回應時也分析原因，指中國威脅舉動不斷，一般日本民眾早就對中國不爽，近日又發生中國戰機對日本軍機實施「雷達照射」並鎖定挑釁，「哪一個國家的人民吞得下去」。

有鄉民今日在PTT發文表示，根據日本民調，高市早苗的支持率真的好誇張，尤其在18至39歲及40至59歲，支持率分別高達84%及83%，且較低的是日本老人對她的支持率，在60歲以上「只有」65%。

對此鄉民議論紛紛，並留言議論「因爲日本人度爛中國人很久了，跟台灣當初陸客一堆時一樣」、「日本人受夠中國人了，鳥事都他們在搞」、「石破下台時好像只有3x%不到」、「只能說中國讓日本人積怨已久」。也有網友感嘆「台灣真可憐，被藍白把持國會，立法要合法貪污、通敵、挺犯罪」、「正常國家本來就該這樣，台灣被中國欺凌那麼久，還有人跟著間諜和中國認知作戰，認為是台灣執政黨問題比較大」。

有鄉民也發文稱，「看在一般日本人眼裡，中國最近的舉動快要跟開戰前夕沒兩樣了吧，1.外交使節公然嗆聲要砍高市首相的頭，2.拿出歷史文件宣稱中國可以合法軍事進攻日本，3.瞄準日本自衛隊軍機30分鐘。某幾個待遇可能連一天到晚被威脅主權的台灣，都還沒享受到，這已經不是以前民間反日那種級別了」。

也有鄉民直言，「有日本朋友跟我說，戰機鎖定的事情讓大家都很不爽，中國用火控雷達鎖定差不多30分鐘耶，這離開戰就真的只差一點點了，然後中國的外交官也是說動不動就是要砍人家的腦袋，哪一個國家的人民吞得下去」。

