    國際

    澤倫斯基：10日向美國遞交修訂版俄烏終戰提案

    2025/12/10 04:21 中央社

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他與歐洲盟國商議制定下一步行動後，計劃10日向美國遞交修訂版俄烏終戰提案。

    法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）正施壓基輔接受華府提出的一項協議，其初版內容因被視為太偏俄羅斯而讓烏克蘭與歐洲跳腳。

    澤倫斯基近日與歐洲盟友會談後於社群平台X發文說，「烏克蘭與歐洲討論的內容已更加完善，我們準備好向美國夥伴提出相關方案」。

    被記者詢及烏克蘭是否已將這項計畫送交美國，澤倫斯基回答說：「我們今天（9日）正在為此努力，明天（10日）將繼續努力。我認為我們明天就會提交。」

    澤倫斯基稍早表示，「準備在近期向美國遞交修訂版方案」。

    川普日前指責澤倫斯基未閱讀美方提出的最新方案，並在美國政治新聞網站POLITICO今天刊出的訪談中指稱，俄羅斯在這場衝突中「占上風」。

    他還指控基輔「利用戰爭」當理由不辦選舉。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭因實施戒嚴延後舉行選舉。

    澤倫斯基8日表示，原本美方提出的28點方案，經過週末烏美談判後縮減為20點。

    澤倫斯基強調，領土問題和國際安全保證是癥結所在，「我們會考慮割讓領土嗎？根據烏克蘭法律、憲法以及國際法，我們在法律和道義上都沒有權利這麼做」。（編譯：洪啓原）1141210

